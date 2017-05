Comment se protéger efficacement du soleil

Quand le soleil revient au printemps, la tentation de profiter de ses chauds rayons est grande. Mais attention, il peut vieillir prématurément la peau et causer le cancer. Le pharmacien Jean-Yves Dionne explique comment en profiter sans danger.

Le soleil est source de vitamine D et les Québécois vu le climat peuvent en emmagasiner seulement six mois par année. «Il y a un équilibre à avoir entre l’usage modéré du soleil et brûler au soleil. Il faut aller chercher la durée d’exposition selon son teint. Un blond aux yeux bleus, c’est trois minutes», soutient M. Dionne.

La crème solaire est donc un incontournable avant une exposition au soleil afin de prévenir les brûlures et certains aliments peuvent aussi jouer un rôle-clé, poursuit le pharmacien. Voici ses conseils:

Si vous prévoyez rester dehors au soleil plus longtemps que votre tolérance, portez des vêtements adéquats, des lunettes de soleil ou restez à l’ombre. Appliquez généreusement de la protection solaire et répétez fréquemment tous les quatre heures. La baignade et la transpiration réduisent la durée et l’effet de la protection.

Voici les meilleurs choix:

- Parsol 1789® alias avobenzone

- Mexoryl ® SX

- Oxyde de titane

- Oxyde de zinc

Hydratez-vous suffisamment et ne dépassez pas votre tolérance à la chaleur

Protégez-vous de l’intérieur soit par les aliments photoprotecteurs ou les suppléments:

- Les omégas 3 de poisson, notamment l’EPA qui a un effet à la fois «anti-inflammatoire» et «filtre». Il y a une augmentation de la résistance aux effets néfastes des UV tout en permettant les effets «positifs», informe Jean-Yves Dionne.

- Les pigments «polyphénols ou flavonoïdes» ou mangez coloré rouge et bleu principalement. Ce sont les couleurs des petits fruits (bleuet, canneberge, cassis, etc.), du chocolat noir, des noix, du sarrasin, du thé vert, du vin rouge, des fèves rouges, etc.

- Les pigments caroténoïdes ou mangez des légumes de couleur: la carotte (bêta-Carotène), la tomate (lycopène) et tous les légumes verts foncé (lutéine).

Bien outillés de tous les conseils de notre pharmacien, profitez bien du soleil et de l’été.