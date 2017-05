EXCLUSIF | L’UPAC a surveillé de près des transactions de Pierre Bibeau

L’ex-vice-président de Loto-Québec et organisateur libéral Pierre Bibeau a fait des transactions qui ont soulevé des soupçons de deux banques et intéressé les policiers dans le cadre de leur enquête sur le financement politique illégal.

Notre Bureau d’enquête a découvert que la Caisse Desjardins et la Banque Royale (RBC) ont fait des signalements à propos de chèques émis et encaissés dans des comptes personnels de M. Bibeau, en 2013 et 2014.

Au total, cinq signalements ont été transmis au Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE), qui fait figure d'autorité au Canada en matière de renseignement financier.

gracieuseté Pierre Bibeau a fait l’objet de filature policière en 2014 dans le cadre de l’enquête de l’UPAC sur le financement illégal au PLQ, comme en font foi ces images obtenues par notre Bureau d’enquête.

gracieuseté Pierre Bibeau a fait l’objet de filature policière en 2014 dans le cadre de l’enquête de l’UPAC sur le financement illégal au PLQ, comme en font foi ces images obtenues par notre Bureau d’enquête.

gracieuseté Pierre Bibeau a fait l’objet de filature policière en 2014 dans le cadre de l’enquête de l’UPAC sur le financement illégal au PLQ, comme en font foi ces images obtenues par notre Bureau d’enquête.







«Le CANAFE a des motifs raisonnables de soupçonner que la déclaration d’opérations contient des renseignements qui seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité», peut-on lire dans des documents que nous avons consultés.

L’Unité permanente anticorruption (UPAC), qui mène la fameuse enquête Mâchurer sur des allégations de financement illégal au Parti libéral du Québec (PLQ), a ensuite eu accès à ces informations en en faisant la demande au CANAFE.

Les banques ont expliqué avoir fait des vérifications à la suite d’allégations de l’ex-entrepreneur Lino Zambito lancées devant la commission Charbonneau.

En octobre 2012, M. Zambito avait déclaré à la commission avoir remis 30 000$ comptant à M. Bibeau pour une activité de financement du PLQ, ce que l’ex-organisateur a ensuite nié. L’activité, qui s’est tenue en 2009, était présidée par l’ex-ministre libérale Line Beauchamp, alors la conjointe de M. Bibeau.

Policiers rencontrés

Joint par notre Bureau d'enquête, Pierre Bibeau a confirmé avoir rencontré des enquêteurs de l’Unité permanente anticorruption l’an dernier, mais pas au sujet du rapport du CANAFE. «L’UPAC a fait sa job, c’était normal. (...) Je n’ai jamais fait de financement politique illégal.»

M. Bibeau nous a montré une lettre de Revenu Québec qui n’a rien trouvé d’anormal dans ses déclarations des années 2010 à 2013.

«Si j’ai fait des choses qui ne sont pas correctes, je suis prêt à en assumer les responsabilités et les conséquences, a soutenu M. Bibeau. Mais, honnêtement, je ne pense pas avoir rien fait de pas correct», a-t-il soutenu.

Pierre Bibeau a quitté Loto Québec le 22 septembre 2015.

«Une grande quantité de chèques», selon Desjardins

En janvier 2014, Desjardins a relevé «que M. Bibeau fait une grande quantité de chèques à des particuliers» dans les mois précédents.

«On pourrait croire (qu’il) a utilisé ces personnes comme prête-noms afin de faire du financement de parti politique illégal. La provenance de ces sommes est inconnue», a affirmé l'institution bancaire au CANAFE.

En entrevue, M. Bibeau affirme qu’il n’a pas «fait plus de chèques que d’habitude, ni plus ni moins», durant cette période.

Il dépose 135 000$, selon la Banque Royale

En 2013, la Banque Royale a signalé que des transactions «pourraient être reliées au financement illégal d’activités politiques et à une opération de blanchiment d’argent».

Ses soupçons ont été éveillés par un chèque de 135 000$ fait à M. Bibeau par Mario Bertrand, ex-chef de cabinet de Robert Bourassa entre autres. M. Bibeau l’a déposé le 23 novembre 2011 et a retiré, le même jour, 40 000$ comptant.

M. Bertrand lui remboursait un prêt personnel, explique M. Bibeau, qui ne se rappelle pas du retrait comptant. «J’ai dû le redéposer ailleurs parce que je ne vois pas ce que j’aurais fait avec 40 000$ en cash.»

La Banque Royale a aussi signalé un chèque de 175 000$ que M. Bibeau a fait à M. Bertrand, en janvier 2012. Autre prêt personnel: «J’ai une reconnaissance de dette et il ne m’a pas remboursé», note Bibeau. M. Bertrand n'a pas donné suite à nos demandes d'entrevue.

Il vide ses coffrets

En octobre 2012, la succursale Desjardins de M. Bibeau avait déjà signalé au CANAFE qu’il avait vidé, 11 jours après les allégations de Zambito, deux coffrets de sûreté. «Il est ressorti avec plus ou moins cinq enveloppes de (petit format).»

Quarante jours plus tard, M. Bibeau a repris un nouveau coffret, a «fait plusieurs transferts d’argent et de chèques. Desjardins relève également qu’une partie d’un montant de 87 739,75$, déposé en janvier 2012, est «dispersé par chèques».

En entrevue, M. Bibeau a précisé que la somme de 87 739,75$ provenait d’un virement qu’il s’est fait à lui-même. Pour Noël 2011, il a fait trois chèques de 5000$ à chacun de ses enfants. Un chèque de 20 000$ servait à l’achat d’un condo.

Alors qu’il témoignait devant la commission Charbonneau, en juin 2014, M. Bibeau a été interrogé sur la fermeture de ses deux coffrets. Il a soutenu qu’il en avait retiré des «documents» parce qu’il avait à cette période des idées suicidaires. Il aurait ensuite réalisé qu’un nouveau coffret était nécessaire, toujours pour des «documents».

Transactions douteuses signalées au CANAFE

DESJARDINS (2014)

«Grande quantité de chèques» dont:

√ Chèque de 12 000$ à une ex-adjointe de Loto-Québec qui travaillait avec Pierre Bibeau. (2013-09-25)

√ Chèque de 900$ à un membre de sa famille (2013-09-27)

BANQUE ROYALE (2013)

√ Dépôt d’un chèque de 135 000$ suivi d’un retrait de 40 000$ comptant (2011-11-23)

√ Émission d’un chèque de 175 000$ au même destinataire moins de deux mois plus tard (2012-01-17)

Un mouchard chez Loto Québec

Notre Bureau d'enquête a appris qu'en 2014, les enquêteurs de l'UPAC prévoyaient cacher un dispositif d'écoute électronique (mouchard) dans le bureau de Pierre Bibeau au siège social de Loto-Québec, situé sur la rue Sherbrooke à Montréal.

Ils planifiaient également installer un dispositif d'écoute dans la voiture de Bibeau afin d'amasser de la preuve pour leur enquête sur le financement politique illégal.

Nous ne savons pas s'ils sont effectivement passés à l'acte.