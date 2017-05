Joseph Fiennes puni de Star Wars à cause d’une enfant de 5 ans

Joseph Fiennes aurait été ravi d’incarner Obi Wan Kenobi dans les épisodes I, II et III de Star Wars, mais le destin en a voulu autrement.

Sinon le destin, en tout cas la fille de George Lucas, qui a clairement fait savoir à son père que le comédien ne lui plaisait pas du tout.

«J’ai passé un casting pour un super réalisateur, a-t-il confié à The Wrap. On m’avait retenu après plusieurs essais et j’ai fini par me retrouver face à un comédien avec qui j’avais été à l’école. Lors de l’audition finale, le réalisateur avait amené son adorable fille avec lui. Elle devait avoir cinq ans à l’époque. Il m’a présenté en disant, ‘Voilà Joe, c’est peut-être lui le prochain Obi-Wan Kenobi’. Sa fille s’est tournée vers lui et elle lui a dit, ‘Je ne l’aime pas. Il a l’air bizarre. Il ne me plaît pas’. Et voilà comment ça s’est fini pour moi.»

Le rôle a finalement échu à Ewan McGregor, qui a donc incarné le Padawan devenu Maître Jedi entre 1999 et 2005. Il a aussi enregistré des voix pour Le Réveil de la Force, sorti, lui, en 2015.

Joseph Fiennes n’est pas le seul à s’être souvenu qu’il était passé à côté d’un rôle dans Star Wars.

Alors que la saga fête son 40e anniversaire ce mois-ci, Kurt Russell a aussi raconté comment il avait décidé de tourner le dos à George Lucas.

«Je ne savais pas du tout ce que je racontais, a-t-il avoué à USA Today à propos de ses essais visibles sur YouTube. Je suis allé loin, mais il fallait que je donne une réponse à ABC qui me proposait un western, donc j’ai demandé à George Lucas, ‘Tu penses que tu vas me prendre?’ et il m’a dit, ‘Je ne sais pas si je vais te mettre avec ce mec, ou avec ces deux-là ensemble’. Il fallait que je bosse, donc je suis allé faire le western.»

Évidemment, les «deux mecs» en question étaient Harrison Ford et Mark Hamill.