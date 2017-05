La pétrolière Junex vend des permis au Texas

La compagnie pétrolière québécoise Junex annonce la vente de sa participation minoritaire dans un bloc de permis situé à Schleicher County dans l’ouest du Texas.

La vente de sa participation de 25% lui rapporte un peu plus d’un million de dollars.

«Le capital ainsi récupéré permettra de contribuer au développement de notre projet de production de pétrole et de gaz naturel de Galt où nous prévoyons notamment forer au moins un nouveau puits horizontal en 2017», a déclaré par communiqué le président et chef de la direction de Junex, Jean-Yves Lavoie.

Junex détient des permis d’exploration sur plus de 2 millions d’acres au Québec. Ça inclut le gisement de Galt en Gaspésie et des permis sur l’île d’Anticosti et dans les Basses-Terres du Saint-Laurent.

La compagnie a extrait en 2014 plus de 7200 barils de son premier puits horizontal Galt numéro 4 à proximité de Gaspé.

Elle prévoit entamer cet été les travaux de forage de son puits Galt numéro 6.