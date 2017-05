La renégociation possible de l’ALÉNA préoccupe la métallurgie québécoise

La renégociation possible de l’Accord de libre-échange nord-américain par les États-Unis et la concurrence provenant des pays émergents inquiètent l’industrie de la métallurgie québécoise, selon le Comité sectoriel de la main-d’œuvre du secteur de la métallurgie (CSMO-M).

Malgré tout, le CSMO-M estime que la reprise économique offrira des perspectives intéressantes à l’industrie de la métallurgie québécoise ces prochaines années. Ces constats ont été présentés dans un rapport du Comité, présenté mardi au Salon la Vallée de l’Aluminium en affaires, à Saguenay.

«La flexibilité et l’agilité sont des éléments clés pour faire face à la compétition mondiale et au développement rapide des nouvelles technologies», a indiqué Steve Morin, directeur exécutif des ressources humaines de Rio Tinto Fer et Titane et coprésident patronal du CSMO-M, par communiqué.

La collaboration des acteurs de l’industrie sera également importante selon Denis Trottier, le coordonnateur régional du Syndicat des Métallos et coprésident syndical du CSMO-M. «La concertation nous permet de faire face conjointement aux changements et aux défis de l’industrie», a-t-il expliqué.

Ces changements découlent notamment de l’intégration de nouvelles technologies numériques, qui entraînent une mutation des tâches des travailleurs.

La formation est considérée comme une priorité tant par les gestionnaires de l’industrie que par le CSMO-M, un organisme à but non lucratif mandaté par le gouvernement du Québec pour contribuer au développement de la main-d’œuvre dans le secteur de la première transformation.

Afin de conserver ses jeunes effectifs, l’industrie devrait mettre en place des mesures de rétention des travailleurs et renforcer l’attractivité du secteur.