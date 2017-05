La sonde spatiale Juno détecte de gigantesques ouragans sur Jupiter

La sonde spatiale Juno, qui tourne en orbite autour de Jupiter depuis juillet, a détecté de gigantesques ouragans sur ses pôles et effectué des observations sans précédent sur l'atmosphère et l'intérieur de la plus grande planète du système solaire.

La Nasa a publié jeudi dans la revue Science les deux premières études effectuées à partir des données recueillies par le vaisseau de 3,6 tonnes lors de sa première approche de Jupiter pour tenter d'en percer les mystères.

L'orbite elliptique de Juno a permis aux scientifiques de faire des observations totalement nouvelles.

La sonde a pu ainsi survoler les pôles de Jupiter et s'approcher jusqu'à moins de 5 000 kilomètres au-dessus de la couche nuageuse la plus élevée de son atmosphère.

«Les images des régions polaires de Jupiter, jamais vues auparavant, montrent des masses brillantes de forme ovale qui sont notamment très différentes de ce qu'on a pu observer aux pôles de Saturne», une autre planète géante gazeuse, écrivent les scientifiques.

En fait, il s'agit d'ouragans géants d'un diamètre pouvant atteindre 1 400 kilomètres.

En s'approchant de la couche nuageuse, Juno, qui est équipé de neuf instruments scientifiques, a pu mesurer l'activité thermale dans les profondeurs de l'atmosphère jovienne.

Les données recueillies révèlent des structures inattendues que les scientifiques ont interprétées comme des indications de masses d'ammoniaque provenant des profondeurs de l'atmosphère et formant des systèmes météorologiques.

Une analyse du champ magnétique de Jupiter a aussi révélé qu'il était beaucoup plus intense proche de la planète que ce que les modèles mathématiques prévoyaient. Il est environ dix fois plus puissant que le champ magnétique terrestre.

Au dessus des pôles, Juno a détecté des jets d'électrons provenant des vents solaires qui arrosent la haute atmosphère de Jupiter et pourraient alimenter les énormes aurores boréales observées par les caméras de la sonde en infra-rouge.

Ces pluies d'électrons paraissent avoir une distribution différente que celles qui se produisent au-dessus de l'atmosphère terrestre. Cela suggère des interactions de Jupiter avec l'environnement spatial entièrement différentes, supputent les scientifiques.

Lancée le 5 août 2011, Juno, s'est mise en orbite autour de Jupiter le 4 juillet 2016. La sonde est passée le 27 août au plus près de la planète, à 4 200 km au-dessus de l'épaisse couche nuageuse.

Juno, une mission de 1,1 milliard de dollars doit rester une vingtaine de mois autour de Jupiter dont elle doit effectuer 37 survols, pour la plupart entre 10 000 et 4.667 kilomètres au-dessus des nuages.

Les survols de Juno sont beaucoup plus proches que le précédent record de 43 000 kilomètres, établi par la sonde américaine Pioneer 11 en 1974.

Pendant ces approches de Jupiter, les instruments de la sonde étudient, outres ses gigantesques aurores boréales, son atmosphère et sa magnétosphère, son immense tache rouge.

L'un des objectifs principaux de la mission est de mieux comprendre de quoi se compose l'intérieur, jusqu'ici inobservable, et de déterminer si elle est dotée d'un noyau solide.