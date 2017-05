Labeaume exige des explications de la ministre Vien

Régis Labeaume veut que les négociations dans le secteur de la construction se déplacent à Québec et exige des explications de la ministre du Travail pour le choix de les tenir à Montréal.

Pour une deuxième journée de suite, le maire de Québec a blâmé le gouvernement pour son choix de tenir des rondes de négociation à l’extérieur de sa ville. Cela contrevient selon lui aux dispositions de la loi sur le statut de capitale nationale qui décrètent que les rencontres d’importance doivent se tenir en priorité à Québec.

«Il n’y a pas de raison aujourd’hui qu’ils ne soient pas à Québec. Je les blâme. C’est triste parce qu’en plus, c’est une ministre de la région de Québec», a martelé le maire, en pointant la ministre du Travail, Dominique Vien.

«J’attends de la ministre qu’elle m’écrive et qu’elle me dise par écrit pourquoi ce n’était pas possible hier, pourquoi c’est impossible aujourd’hui et je lui souhaite d’avoir d’excellentes raisons.»

Régis Labeaume exhorte le gouvernement à déplacer dès vendredi les pourparlers à l’autre extrémité de la 40. «Si demain ils négocient encore ailleurs, je vais le répéter. Ils vont me trouver achalant, mais moi, je fais mon travail. J’ai signé ça avec le premier ministre, il faut que ça soit respecté».

Le maire dit qu’il a attendu quelque temps après l’adoption de la loi avant de se «choquer un peu». Mais il avise les membres du gouvernement qu’il a l’intention de surveiller la situation de près. «On commence, là, à mettre le pied à terre.»