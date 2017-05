L'agent d'Ariana Grande veut vaincre le terrorisme par la joie

Ariana Grande venait tout juste de terminer son concert au Manchester Arena en Angleterre ce lundi soir, quand un kamikaze, Salman Abedi, a fait exploser une bombe dans le hall, tuant 22 personnes et blessant plus de 50 autres.

L'agent de la chanteuse, Scooter Braun, qui a dit qu’il était «brisé» le lendemain de l’attentat, s’est exprimé sur Twitter ce mercredi pour dire aux fans qu’il avait ressenti de la joie pour la première fois depuis des jours en allant dîner avec ses parents, et les a encouragés à ne pas sombrer, parce que c’est ce que veulent les terroristes.

«Je rendrai hommage à ceux qui ont disparu en vivant chaque jour pleinement. Plein d’amusement, de rires, de joie, a-t-il inscrit sur Twitter. Le but du terrorisme est de s’emparer de ce sentiment de liberté et de joie. Non. Voilà ma réponse. Non. Nous ne pouvons pas autoriser ça. La peur ne peut pas diriger le quotidien. Plus de personnes meurent chaque année d’accidents de voiture que du terrorisme. Pourtant, je prendrai ma voiture. Je choisirai de vivre plutôt que d’être effrayé. Nous honorerons votre mémoire en ne sombrant pas.»

Scooter Braun, qui est aussi l'agent de Justin Bieber, s’est ensuite adressé directement aux terroristes en leur assurant que s’ils pensaient que leur acte ferait peur à tous et changerait leur façon de vivre, ils se trompent, parce que cette tragédie a fait que tout le monde «profite de chaque jour».

«Avec la barbarie, il faut se battre avec grandeur, a-t-il poursuivi. Je vous rendrai tous hommage en riant, aimant et vivant. En vivant pleinement pour chaque merveilleux enfant innocent dont la vie a été retirée trop vite. Suis-je en colère ? Assurément. Mais comment vais-je réagir ? Avec tout ce que vous pensez nous avoir pris... l’amour, la joie et la vie !»

Ariana Grande est rentrée dans sa ville natale de Floride après l’incident, et a annulé tous les concerts de sa tournée européenne jusqu’au 5 juin prochain.