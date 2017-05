Le bassiste de Simple Plan lutte contre la dépression

Les gars de Simple Plan seront privés de leur bassiste pour leur tournée européenne qui s’amorcera ce weekend. Souffrant de «dépression majeure», David Desrosiers ne montera pas sur scène au cours des prochaines semaines.

Le musicien en a fait l’annonce jeudi, sur son compte Instagram, révélant avoir «lutté contre quelques épisodes de dépression pendant longtemps» avant de faire cette sortie officielle.

«Je combats présentement une dépression majeure qui m'empêche de profiter de la vie et de faire les choses que j'aime tel que de jouer de la musique, a-t-il écrit, ajoutant qu’il serait assurément de retour bientôt.

Se disant «extrêmement tristes de voir notre ami et "band mate" David vivre des moments pénibles», les autres membres de Simple Plan ont publié un long message sur Facebook, laissant également savoir que la décision de ce retrait des projecteurs a été prise de concert.

«Après avoir discuté avec lui cette semaine, nous avons décidé ensemble que la meilleure option était qu'il demeure à la maison et se consacre entièrement à son rétablissement», ont publié Pierre Bouvier, Chuck Comeau, Jeff Stinco et Sébastien Lefebvre.

La tournée européenne de Simple Plan se mettra en branle dimanche, à Berlin en Allemagne. Cette portion de leur itinéraire doit prendre fin le 17 juin à Nickelsdorf en Autriche.

On ignore si la formation pourra compter sur David Desrosiers à la basse à Montréal et Québec, les 18 et 19 septembre prochain, alors qu’elle soulignera les 15 ans de l’album «No Pads, No Helmets... Just Balls» comprenant les succès «I’m Just A Kid» et «I’d Do Anything».