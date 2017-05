Le pétrole décroche de plus de deux dollars le baril

Les cours du pétrole décrochaient jeudi après la décision de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) de prolonger de neuf mois ses efforts de réduction de l'offre, mais sans abaisser les plafonds de production.

En milieu d’après-midi, le baril de «light sweet crude» (WTI), référence américaine du brut perdait 2,36 dollars à 49,00$ sur le contrat pour livraison en juillet tandis qu'à Londres le Brent, sur la même échéance, perdait 2,34 dollars à 51,62$.

L'OPEP et ses partenaires, dont la Russie, ont décidé de maintenir jeudi leurs quotas de production de pétrole jusqu'en mars 2018 dans le but de réduire les stocks mondiaux et de peser sur les prix.

Cette annonce avait été largement anticipée par les investisseurs, ce qui avait fait grimper les prix au cours des dernières séances, refaisant alors passer le baril au-dessus de la barre symbolique des 50 dollars à New York.

«Ce que le marché nous dit maintenant c'est qu'il attendait une réduction soit plus longue soit plus marquée de la production», a commenté Gene McGillian de Tradition Energy.

L'accord de jeudi vient prolonger les quotas mis en place pour six mois en janvier et qui entrainent une baisse de 1,2 million de barils par jour des extractions de l'OPEP, un effort auquel se sont joints d'autres pays producteurs, au premier rang desquels la Russie, portant la réduction totale à 1,8 million de barils par jour.

Jusqu'à maintenant, ce premier pacte n'a pas produit tous les effets escomptés, les réserves mondiales restant à un niveau élevé du fait notamment d'un net regain de la production américaine où les compagnies ne sont tenues par aucun quota.

«Pour l'instant on ne perçoit pas l'effet complet de cette réduction de 1,8 million de barils par jours», a commenté Gene McGillian, jugeant qu'à l'avenir des signes de réduction des stocks mondiaux pourraient faire repartir les cours.