Le prix «Artisan» remis aux Cowboys Fringants

En 20 ans de carrière, les Cowboys Fringants ont célébré la Fête nationale 18 fois sur scène et sont devenus au fil du temps une figure emblématique de la culture québécoise, comme en témoigne le prix «Artisan» qu’on leur a décerné jeudi, au Lion d’Or, à Montréal.

Ironiquement, leur carrière n'a pas démarré ainsi, a raconté le quatuor. «Une fête nationale ternie par des cowboys navrants» avait titré un média local lors de leur tout premier spectacle de la Saint-Jean-Baptiste, offert à la fin des années 1990 dans leur patelin de L’Assomption, dans Lanaudière.

«On avait un peu folâtré, s'est souvenu le guitariste Jean-François Pauzé. On était jeunes, dans le début de la vingtaine. On avait dit quelques blagues plus ou moins appropriées...»

20 ans, 18 Saint-Jean

N’empêche que deux décennies plus tard, la formation a été honorée de recevoir le prix conçu par l’artiste Armand Vaillancourt, après avoir entendu ses succès «Toune d’automne» et «La manifestation», joués par le groupe Lendemain de veille, avec Catherine Durand et l’ex-académicien violoniste Marc Anger.

«On en doit une à la Fête nationale, car les cinq premières années de notre carrière, on jouait au jour de l’An et à la Fête nationale», a lancé avec humour le chanteur Karl Tremblay.

Par ailleurs, la Fête nationale entreprend un virage vert cette année en collaboration avec l’activité éducative Un arbre, une vie, une initiative qui coïncide avec le lancement de l'album «Nos forêts chantées» de la Fondation des Cowboys Fringants, pour sensibiliser les jeunes à la protection de l’environnement.

«Depuis une dizaine d'années, on œuvre à faire des concerts écoresponsables, à compenser l’émission de gaz carbonique qu’on émet en tournée, c’est vraiment en ligne droite avec notre rêve et nos valeurs», a dit le bassiste Jérôme Dupras.

Plus tôt dans la cérémonie, l’écrivain Biz de Loco Locass a présenté le héros qui lui a inspiré le texte officiel sous la thématique, «Québec, emblème de notre fierté» et intitulé «D’Iberville, un corsaire à la mesure de l’Amérique».

Une année d’anniversaires

Il y a 40 ans que la Saint-Jean-Baptiste, dont on souligne la 183e édition, a été proclamée Fête nationale officielle du Québec par le gouvernement provincial. Le harfang des neiges est quant à lui symbole aviaire du Québec depuis 30 ans, tandis que le Mouvement national des Québécoises et des Québécois (MNQ), qui coordonne l’événement, souffle ses 70 bougies.

«En 65 ans, j’ai vu évoluer la Fête nationale, des cheveux frisés blonds et des petits yeux bleus de Saint-Jean-Baptiste dans son char allégorique jusque dans les années 1970, où s’est devenu des manifestations éclatées et colorées, des spectacles à grand déploiement partout au Québec», a dit Michel Rivard, porte-parole 2017 des festivités du 23 et 24 juin, présentées par Québecor sur 700 sites à travers la province, avec plus de 5000 activités au programme.