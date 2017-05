Le Salon du véhicule électrique a lieu ce week-end

Montréal accueille son tout premier Salon dédié aux véhicules électriques, du 26 au 28 mai à la Place Bonaventure. Bateaux, motos, vélos en passant par les planches à roulettes ou encore des triporteurs, l’évènement offrira un grand échantillonnage de ce qui se fait en matière de mobilité électrique.

«Qu’on le veuille ou non, notre société et celles du monde entier entrent dans une nouvelle ère, celle de l’électrification des transports et de la diminution radicale de notre dépendance aux carburants fossiles», a souligné Pierre Michaud, spécialiste réputé de l’automobile, nommé président d’honneur du Salon.

Une centaine de spécialistes seront présents pour échanger et répondre aux questions des visiteurs. Au total l’évènement accueillera 60 exposants et plus de 30 conférences gratuites. Et surtout, une trentaine d’autos et autres véhicules électriques seront disponibles pour des essais sur circuit.

Au cours du Salon, le vélo électrique The Ruffian, propulsé par un moteur Bosch, de Ruff Cycles sera dévoilé en première nord-américaine.

«Plus de 23 000 personnes étaient déjà inscrites en ligne en date du 10 mai dernier, a annoncé Louis Bernard, promoteur du Salon. C’est un signe clair que ce rendez-vous arrive à point et que les Québécois l’attendaient.»