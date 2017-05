Le test du polygraphe, une stratégie pour obtenir des aveux

Le conjoint de longue date d’Hélène Martineau, disparue depuis le 12 avril à Saguenay, n’a pas réussi le test du polygraphe auquel il s’est prêté cette semaine. Une criminaliste explique que le détecteur de mensonges n’est pas valide en cour, mais qu’il est utile aux enquêteurs.

«La Cour suprême est très claire, le test polygraphique en droit criminel est inadmissible en preuve. Ça ne pourrait jamais être utilisé au tribunal contre un individu», avance Me Célina St-François.

Quel est le but des enquêteurs de la Sûreté du Québec de demander au mari de la femme de 48 ans de passer le polygraphe, s’ils ne peuvent l’utiliser contre lui?

«C'est une tactique, une stratégie utilisée par les policiers. Le but est d’obtenir ultimement des aveux où la personne avouerait un crime et cette déclaration pourrait être utilisée en preuve devant les tribunaux», fait savoir la criminaliste.

«Les policiers pourraient dire: "Vous avez échoué le test", sans préciser pourquoi, simplement pour faire réagir l’individu. Ça pourrait être une possibilité», ajoute l’avocate.

Quel pouvait être l’intérêt de M. Larouche de se plier au test polygraphique? «Souvent, les gens pensent que ça peut les aider, qu’ils peuvent déjouer le polygraphe parce que ce n’est pas fiable à 100%», poursuit Célina St-François.

Dix jours après la disparition d’Hélène Martineau, les crimes contre la personne de la Sûreté du Québec ont dépêché une équipe afin de passer au peigne fin la résidence du couple à Arvida et remorquer les véhicules de la famille dans le but d’y pratiquer des expertises à la recherche de preuves et d’ADN.