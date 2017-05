Les préposés aux bénéficiaires doivent être plus polyvalents

Le Regroupement des comités des usagers (RPCU) croit qu’il faut former des préposés aux bénéficiaires plus polyvalents afin d’améliorer l’efficacité du réseau de la santé, notamment en ce qui a trait aux soins à domicile.

«Présentement, le réseau public peine à offrir tous les soins, et ce sont les usagers qui en paient le prix en ne recevant pas les services qu'ils sont en droit de recevoir», a affirmé M. Pierre Blain, directeur général RPCU.

Selon M. Blain, l’approche utilisée par les résidences privées pourrait être imitée par le domaine public afin d’augmenter l’accès aux soins.

«Le réseau de la santé devrait s'en inspirer pour mieux adapter ses soins et ses services en vue de répondre aux besoins des personnes qui souhaitent demeurer chez elles», a-t-il expliqué.

Le RPCU croit également que les ressources monétaires, investies par le gouvernement du Québec, sont insuffisantes.

«Lors du dernier budget, le gouvernement du Québec a annoncé des investissements de 61 millions $ alors que le ministre de la Santé et des Services sociaux [Gaétan Barrette] a lui-même reconnu que ces sommes étaient insuffisantes», a pour sa part indiqué Claude Ménard, président du conseil d’administration du RPCU.

«Il nous faut donc trouver des solutions pour répondre aux besoins des personnes qui souhaitent continuer de vivre à domicile», a-t-il ajouté.

Le Regroupement provincial des comités des usagers a pour mission de défendre les droits des usagers du réseau de la santé et est le porte-parole des 600 comités des usagers et de résidents des établissements de santé et de services sociaux du Québec.