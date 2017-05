Ottawa s’attaque aux émissions de gaz à effet de serre

Le gouvernement du Canada a annoncé jeudi des mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 20 mégatonnes par année, soit l’équivalant d’environ cinq millions de véhicules qui seraient retirés des routes.

La ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, souhaite, par l’adoption d’un règlement, faire chuter les émissions de méthane et la pollution de l'air produites par le secteur du pétrole et du gaz du Canada, qui sont les deux principaux émetteurs de méthane. Ce gaz, rappelons-le, est responsable en partie du réchauffement climatique.

Selon Ottawa, il s’agit d’une des mesures les moins coûteuses pour réduire les gaz à effet de serre et le règlement toucherait 26 raffineries, usines de valorisation des sables bitumineux et installations pétrochimiques au Canada.

Principal constituant du gaz naturel, le méthane contribue aussi aux composés organiques volatils qui nuisent à la santé et provoque des épisodes de smog.

On estime à 14 500 le nombre de décès prématurés liés à la pollution de l'air chaque année au pays.

Le règlement sur le méthane, qui entrera progressivement en vigueur entre 2020 et 2023, s'inscrit dans le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques, lequel vise à réduire les émissions de méthane de 40 à 45 % d'ici 2025, a-t-on précisé par communiqué.

Réduire le gaspillage

Le règlement «proposé aidera le secteur canadien du pétrole et du gaz à conserver le précieux gaz naturel qui est actuellement gaspillé et certaines installations, comme les raffineries, à réduire leurs émissions de composés organiques volatils», a-t-on indiqué.

Ottawa estime que la «quantité de gaz naturel qui sera conservée à la suite de cette réglementation sera supérieure à la quantité de gaz naturel utilisée dans l'ensemble des résidences de la province de la Saskatchewan en une année», a-t-on mentionné, en ajoutant que le gaz ainsi «conservé» équivaut à 1,6 milliard $ pour l’industrie. Cette dernière, selon le gouvernement, «devra dépenser moins de trois cents par mille pieds cubes de gaz naturel pour se conformer au nouveau règlement».

«Actuellement, chaque année, du gaz naturel d'une valeur supérieure à 1,5 milliard $ est gaspillé en raison de fuites, a dit la ministre Catherine McKenna. Cela nuit à la santé des Canadiens et contribue aux changements climatiques. En repérant mieux les fuites et en les colmatant, les entreprises seront en mesure de récupérer ce gaz naturel et de le vendre; elles participeront ainsi à la lutte contre les changements climatiques. Ces mesures aideront au développement d'une technologie encore plus moderne et à la création de bons emplois dans le secteur pétrolier et gazier. Le gouvernement sait que, grâce à l'innovation et à la technologie, nous pouvons réduire les émissions tout en améliorant la santé des Canadiens.»