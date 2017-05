Raffinerie de terres rares à Bécancour: le financement fait défaut

C'est le retour à la case départ en ce qui concerne le financement du méga projet de construction d'une raffinerie de terres rares à Bécancour, dans le Centre-du-Québec.

Le promoteur, Quest Minéraux rares, vient d'être lâché par son bailleur de fonds, un important conglomérat industriel.

Quest affirme que le retrait de ce partenaire n'a rien à voir avec la qualité de son projet. La société canadienne a besoin d'environ 1 milliard $ pour aller de l'avant. Elle devra maintenant se lancer à la recherche d'une nouvelle source de capitaux.

«On a, je dirais, trois pas en avant vis-à-vis la valeur du gisement, vis-à-vis une baisse des coûts d'exploitation, etc., et deux pas en arrière à cause du financement», a illustré le président Pierre Lortie.

À Bécancour, Quest veut transformer des minéraux, appelés terres rares, lesquels servent à la fabrication de composantes d'appareils électroniques et de voitures électriques. Ce développement industriel, qui créerait quelque 400 emplois, avait été annoncé en 2013.

Depuis, Quest a repoussé d'un an, à 2020 ou même à 2021, l'entrée en production. Selon la Société du parc industriel de Bécancour, la production de terres rares est devenue une nécessité depuis que la Chine, principal producteur dans le monde, a suspendu l'exportation de terres rares.

«L'obligation que nous avons à part la Chine, c'est d'avoir une production de terres rares. On n'a pas le choix. Je parle au niveau mondial», a dit Maurice Richard, le PDG de la Société du parc industriel.

Quest a déjà pris une option d'achat sur un terrain du parc industriel de Bécancour.