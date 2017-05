Remporter sans gagner

L’important, c’est de participer: un adage mielleux qui s’applique toutefois véritablement aux finalistes de la 21e édition des Francouvertes. Si Lydia Képinski a raflé les grands honneurs, les deux finalistes, Laurence-Anne et Les Louanges repartent eux aussi véritablement gagnants.

«Il y a une belle première place en armure brillante. Je pense que c’est normal de la vouloir, mais ça donne quand même une vitrine incomparable. Tu peux accrocher un public plus large que juste les gens que tu connais», souligne en riant l’auteur-compositeur-interprète Vincent Roberge, alias Les Louanges, qui a fini sur la deuxième marche du podium cette année.

En effet, ne pas remporter la première place peut avoir des avantages insoupçonnés. «Quand on a la chance de participer aux Francouvertes on ne peut pas vraiment perdre, croit Erik Evans, du groupe Canailles, qui a lui aussi fini deuxième en 2011. Le fait de ne pas avoir gagné nous a en quelque sorte aidés! Ça nous a donné la visibilité voulue sans que nos réussites soient étiquetées à un concours.»

De plus, tous les finalistes peuvent repartir avec une ribambelle de prix : des heures de studio et d’enregistrement, des spectacles rémunérés...«Disons que ça nous donne une maudite bonne couche de professionnalisme et de crédibilité!», lance l’auteure-compositrice-interprète Laurence-Anne, qui a terminé troisième au classement final cette année.

Une bonne dose de motivation

Les Francouvertes obligent en quelque sorte les musiciens à se préparer, ceux-ci devant préparer une performance qui sera présentée non seulement devant un public, mais scrutée par un jury. « Le concours nous a forcés à nous mettre des deadlines et à travailler les chansons pour vrai, en profondeur. Ça donne un beau coup de polish», note Laurence-Anne.

«Ça nous avait amenés à nous donner des coups de pied au cul pour se démarquer parmi les autres participants», renchérit Erik Evans.

En résulte souvent une évolution rapide de la qualité des spectacles donnés par les différents groupes. «Ça m'a permis de trouver les moyens pour améliorer ma présence sur scène et ma façon de m'adresser au public. Ça m'a donné pas mal d'expérience!», lance le musicien Karim Ouellet, lui aussi finaliste en 2011.

Au final, les artistes repartent souvent avec un cadeau inattendu : des amitiés forgées avec leurs compétiteurs. «C’est beau de voir des gens se tenir entre eux même dans le contexte d’un concours. On a connu d’autres artistes qui sont devenus des amis», note Erik Evans.