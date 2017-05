Santé Canada conseille aux Canadiens de limiter leur consommation de caféine

Santé Canada met en garde les Canadiens contre les abus de caféine qui peuvent être à l’origine de plusieurs maux.

Dans un communiqué émis jeudi, le ministère fédéral rappelle que la caféine ne comporte aucun risque pour la santé lorsqu’elle est consommée en petite quantité.

Toutefois, les excès peuvent causer plusieurs problèmes de santé, dont de l'insomnie, des maux de tête, de l'irritabilité et de la nervosité.

Une consommation excessive augmente le risque de faire une fausse couche et d’un poids insuffisant à la naissance.

Le risque d'effets néfastes associés à la consommation de caféine est également plus élevé chez les plus jeunes.

Comme la caféine est présente dans les colas ainsi que dans les autres boissons gazeuses, les boissons énergisantes, le thé et le chocolat, sa consommation doit aussi être surveillée chez les enfants et les adolescents, et être adaptée à leur poids.

Trois tasses

Pour les adultes en santé, Santé Canada recommande un apport quotidien maximal de 400 mg, l’équivalent de trois tasses de 8 oz de café infusé.

Chez les femmes enceintes, qui allaitent ou qui planifient une grossesse, il est conseillé de limiter la consommation à 300 mg (un peu plus de deux tasses) par jour.

Enfin, pour les adolescents, un maximum de 2,5 mg de caféine par kg de poids corporel est recommandé.