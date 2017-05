Sylvain Légaré revient au sein d’Équipe Labeaume et sera candidat

Sylvain Légaré revient au sein d’Équipe Labeaume et se représentera dans son district de Val-Bélair aux prochaines élections municipales.

Le maire Régis Labeaume a présenté jeudi ses deux derniers candidats pour compléter son équipe.

Sans grande surprise, le candidat de Val-Bélair sera Sylvain Légaré. Après plus de deux ans comme indépendant, le conseiller revient au sein de son équipe politique municipale. Les soucis du litige financier avec la SCHL sont derrière lui, assure-t-il. «Je ne l’ai pas vécu comme un purgatoire», a dit M. Légaré, qui n’était pas très loin de l’équipe du maire.

«Ça a été assez facile de faire le choix. J’ai consulté ben du monde. Ça a été un naturel. Je préfère être dans la locomotive en avant que dans le wagon en arrière. Je suis bien énervé d’être là. Le travail d’équipe, c’est l’fun. Je me suis rendu compte que je m’ennuyais de ça.»

Dans Vanier, le district laissé vacant par Natacha Jean, une jeune candidate s’amène. Alicia Despins, qui aura bientôt 23 ans, est la plus jeune de l’équipe. Le maire l’a repêchée à même les anciennes troupes de l’opposition. Provenant d’Alternative Québec, elle a fait un court passage chez Démocratie Québec. Mais après la fusion avec Québec Autrement, elle a senti une «cassure» envers les jeunes. «Il n’y avait plus de place pour nous. Il y a eu une cassure. À Équipe Labeaume, il y a une valeur intergénérationnelle.»

Mme Despins est présentement attachée politique et adjointe aux communications au cabinet du ministre de l’Éducation, Sébastien Proulx. Elle a obtenu l’avis favorable du commissaire à l’éthique. «À partir de maintenant, elle ne touchera plus aux dossiers de la région», a mentionné Régis Labeaume.

«Je suis contente parce que je milite depuis plusieurs années en politique, a exprimé Mme Despins. Quand j’ai commencé à m’impliquer en politique municipale, je n’avais même pas l’âge de voter.»

Avec l’ajout de ces deux candidatures, l’équipe du maire compte 11 femmes et 9 hommes. «On en est très fiers, a indiqué M. Labeaume. On a travaillé plus fort, mais ça vaut la peine.»