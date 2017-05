Tembec vendue à une compagnie de la Floride

La compagnie forestière québécoise Tembec a été avalée par Rayonier Advanced Materials qui payera 807 millions $ US pour l’acquérir.

Les actionnaires de Tembec auront le choix de recevoir 4,05 $ par action ordinaire ou 0,2302 action de la compagnie de Floride pour chaque action ordinaire qu’il possédait de l’entreprise montréalaise. Il s’agit d’une prime de 37 % par rapport à la clôture des marchés mercredi.

Le siège social canadien de Rayonier Advanced Materials restera à Montréal, tandis que celui de la maison mère demeure à Jacksonville en Floride. L’entreprise s’est engagée à respecter les projets d’investissement déjà annoncés au Québec et en Ontario.

«Ils sont déterminés à conserver nos activités et notre personnel au Canada et en France», a mentionné le président et chef de la direction de Tembec, James Lopez.

Rayonier Advanced Materials estime qu’elle réalisera des économies d’échelle de 50 millions $ US sur trois ans.

«Nous diversifions notre gamme de produits cellulosiques de grande pureté et pénétrons les marchés adjacents de l'emballage et des produits forestiers à grande échelle. Avec des produits d'exploitation pro forma de 2 milliards de dollars américains, la société issue du regroupement sera bien placée pour livrer efficacement concurrence sur tous les marchés, tirer profit d'une plus grande diversité de produits et de marchés géographiques et offrir une proposition de valeur attrayante à nos actionnaires», a mentionné président du conseil, président et chef de la direction de Rayonier Advanced Materials, Paul Boynton.

Cette transaction a été approuvée à l’unanimité par les conseils d’administration des deux compagnies.