Le premier ministre Justin Trudeau estime que le Canada fait sa juste part dans l’OTAN, après des remontrances du président américain Donald Trump à ce sujet.

Quelques jours après l'attentat de Manchester, les leaders mondiaux sont réunis au sommet de l'OTAN, à Bruxelles, sont rattrapés par la lutte contre le terrorisme.

Le premier ministre canadien a donné pour exemple la mission contre le groupe terroriste État islamique. Il a assuré qu’il n’était pas question de donner de l’expansion à la participation canadienne à cette mission ou de l’étendre à l’Afghanistan.

Les pays membres de l’OTAN doivent théoriquement investir 2% de leur PIB dans leurs dépenses militaires. Le président américain a tancé ses partenaires, soulignant que plusieurs n’investissent pas suffisamment dans ce secteur.

Au Canada, ces dépenses représentent environ 1 %, soit 20 milliards $. Le premier ministre Trudeau dit qu’il est prêt à en faire plus, mais pas à doubler cette somme.

«Pendant plusieurs années, il n'y a pas eu assez d'investissements dans les Forces canadiennes, a-t-il dit. Nous allons nous assurer qu’un soutien et des outils complets soient donnés aux hommes et aux femmes qui servent dans les Forces canadiennes afin que nous puissions accomplir ce que les Canadiens et nos alliés à travers le monde attendent de nous.»

Justin Trudeau quitte aujourd'hui la Belgique pour se rendre en Italie. À Taormine, en Sicile, les leaders du G7 se réuniront pour parler paix mondiale, terrorisme et libre-échange.

En 2018, cette rencontre se tiendra au Canada.