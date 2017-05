Trump à l’OTAN: «C'est ça qu'il voulait dire avec America First»

Donald Trump a bousculé ses partenaires de l’OTAN aujourd’hui à Bruxelles, au propre comme au figuré, en réclamant d’abord qu’ils paient leur juste part.

«C’est la première fois qu’un président des États-Unis va aussi loin, de façon aussi acharnée», relève le chroniqueur politique Luc Lavoie, à l’émission «La Joute», à LCN.

Selon l’entente «non contraignante» en vigueur entre les pays membres de l’OTAN, ceux-ci doivent consacrer 2% de leur produit intérieur brut à la Défense. En réalité, seulement deux pays respectent cette norme, précise Luc Lavoie, dont les États-Unis. «Au Canada, si on devait se conformer à cette entente-là, notre budget de la Défense passerait de 22 milliards de dollars à 44 milliards. C’est quelque chose d’assez particulier», note-t-il.

L'imprévisible locataire de la Maison-Blanche, qui a longtemps jugé l'OTAN «obsolète», a semoncé ses collègues quant à leur financement insuffisant. «Les membres de l’OTAN doivent payer leur juste part et assumer leurs obligations financières, a déclaré M. Trump. 23 des 28 pays membres ne paient toujours pas ce qu’ils devraient ni ce qu’ils sont censés payer pour leur défense. Ce n’est pas juste pour les contribuables américains.»

Luc Lavoie est tout de même d’avis que le président américain avait certains arguments valables à faire valoir. «Trump avait un bon thème sur l’OTAN, évidemment, il l’a bousillé comme d’habitude. C’est que l’OTAN a été créée pour faire face au pacte de Varsovie. Quand l’empire soviétique s’est effondré, l’OTAN s’est cherché une raison d’être, et là ils sont devenus tout pour tout le monde et ils ont commencé à intégrer les pays de l’ancien régime soviétique», avance-t-il.

L’OTAN s’est égarée et est devenue, estime Luc Lavoie, ce genre de «monstre qui ne fait que se nourrir lui-même» et qu’on voit apparaître parfois sur la scène internationale. À preuve, le nouveau quartier général de l’Alliance à Bruxelles a coûté 1 milliard d’euros (1,5 milliard $). On est loin des baraques qui servaient de QG lors de sa fondation après la Deuxième Guerre mondiale.

Phobies anti-immigration

Bernard Drainville croit de son côté que l’OTAN a encore un rôle à jouer. «Mais ça doit être une mission d’assurer le développement démocratique, de protéger les démocraties. Le problème, c’est que Trump, ce qu’il a dit aujourd’hui, c’est que l’OTAN devrait s’occuper de la lutte au terrorisme et de l’immigration. Il prend ses phobies anti-immigration et il essaie de transporter ça au cœur de l’OTAN. Là, je débarque complètement.»

Sur la forme, le commandant en chef des États-Unis n’est pas passé non plus inaperçu, jouant notamment du coude avec le premier ministre du Monténégro pour se mettre à l’avant du groupe lors d’une prise de photo. Donald Trump en a ensuite remis en serrant avec une extrême vigueur la main du nouveau président français, Emmanuel Macron, comme s’il l’invitait à une partie de tir au poignet.

«On sait maintenant ce qu’il voulait dire quand il disait America First», dit en rigolant Luc Lavoie, qui n’a jamais vu ce genre de comportement sur la scène diplomatique.

«Quel abruti. Tasse-toi, voici l’empereur César... On a vu des conneries pareilles avec des leaders fous comme Idi Amin Dada, mais ce gars-là (Trump) est vraiment une brute qui n’a aucune manière ni sens de la diplomatie», poursuit le jouteur Lavoie.

«Il est passé à côté et il ne s’est même pas excusé, s’insurge Bernard Drainville. Par chez nous, on appelle ça un gros côlon. Pas de classe!»

Voyez un extrait de l’émission «La Joute» dans la vidéo ci-dessus