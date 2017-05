Un couple accueille des sextuplés après avoir essayé de procréer pendant 17 ans

Après avoir tenté de procréer pendant 17 ans, un couple d’origine nigériane a finalement donné naissance à des sextuplés le 11 mai dernier dans un hôpital universitaire de Richmond, en Virginie.

Pas moins de 40 professionnels ont fait équipe pour accueillir dans le monde trois filles et trois garçons. Ils pèsent entre une livre et 10 onces et 2 livres et 15 onces.

Ajibola Taiwo était enceinte de 30 semaines et deux jours lorsqu’elle est entrée à l’hôpital.

Il s’agit d’un cas très rare. En 2015 aux États-Unis, sur quatre millions de naissances, il n’y avait eu que 24 cas de quintuplés ou plus.

«Nous vivons cette aventure extraordinaire avec la famille, a dit Ronald Ramus, directeur du département de la maternité de l’hôpital, par voie de communiqué. Ce n’est pas tous les jours que l’on voit des parents rentrer à la maison avec des sextuplés. Mme Taiwo mangeait, dormait et respirait pour sept. Tout le support et les encouragements de notre équipe ont été importants pour elle.»

Tous les bébés sont en santé et sont gardés sous surveillance à l’hôpital pour enfants de Richmond. Mme Taiwo a obtenu son congé de l’hôpital le 18 mai.