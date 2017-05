Un pitbull devient chien policier!

Un pitbull qui était sur le point d’être euthanasié a profité d’une seconde chance pour devenir... chien policier!

Apollo a été abandonné lorsqu’il était encore un chiot. Son énergie était tellement débordante que le chenil qui l’a recueilli, dans l’État de Washington, refusait de l’offrir en adoption par crainte qu’il fasse peur à ses nouveaux maîtres.

Mais heureusement, un employé du chenil a eu une idée pour sauver l’animal: il l’a envoyé subir un entraînement spécialisé comme chien renifleur de drogue (K-9 en anglais, qui se prononce presque comme canine).

Police de Tukwila

Un an plus tard, le service de police de la petite ville de Tukwila s’est manifesté auprès de l’école de dressage de chiens et c’est à ce moment que l’histoire d’Apollo a pris une tournure inattendue.

«Personne ne voudrait lui donner la moindre chance simplement parce que c’est un pitbull, indique-t-on sur la page Facebook de la police de Tukwila. Cette race a souvent mauvaise réputation à cause d’un dressage inapproprié ou des idées fausses à son sujet.»

L’entraîneur d’Apollo a mentionné que son protégé était très motivé et énergique dans les différents exercices à accomplir et qu’il était en fait un premier de classe. Tout ce dont il a besoin, c’est d’obtenir une chance de se faire valoir.

Le pitbull a décroché son diplôme en novembre dernier avec les meilleures notes de son groupe. Et il a pu obtenir sa chance.

«Apollo est extrêmement amical et cherche souvent à jouer avec nous, relate le corps policier. En plus d’être très efficace et de travailler très fort, il est une véritable source de joie au sein du département. Il fait maintenant partie de la famille.»