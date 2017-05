Wall Street finit en hausse, Toronto recule légèrement

Wall Street a monté jeudi, accélérant encore sa dynamique des précédentes séances: le Dow Jones a pris 0,34% et le Nasdaq 0,69%, à un record.

Selon les résultats définitifs, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average a gagné 70,53 points à 21 082,95 points et le Nasdaq, à dominante technologique, 42,23 points à 6205,26 points, un niveau sans précédent.

L'indice élargi S&P 500 a avancé de 10,68 points, soit 0,44%, à 2415,07 points, là aussi un record de clôture.

La Bourse de Toronto n’a pas suivi la même tendance et son indice vedette S&P TSX a reculé de 8,76 points pour finir la journée à 15 410,73 points.

«Cela va sonner un peu bizarre... Mais la principale raison pour laquelle la Bourse monte, c'est parce qu'elle monte!», a reconnu Karl Haeling, de LBBW.

Les indices sont maintenant revenus à des niveaux sans précédent ou à leur portée, au fur et à mesure que semblent s'étioler les inquiétudes sur la présidence de Donald Trump.

«Le simple fait de battre des records, cela force certains investisseurs, qui n'étaient pas très présents, à le redevenir un peu plus», a jugé M. Haeling.

Wall Street avait brusquement flanché la semaine précédente face à l'accélération des polémiques autour du président républicain, notamment par rapport aux soupçons d'ingérence russe aux États-Unis.

«On se concentre moins sur les tumultes à Washington, d'autant que le président semble réussir sa tournée à l'étranger», M. Trump visitant actuellement l'Europe après un passage au Moyen-Orient, a estimé Art Hogan, de Wunderlich Securities.

Les investisseurs n'ont pas plus trouvé de raisons de s'inquiéter dans les indicateurs américains du jour, qui se sont résumés à une quasi-stagnation des inscriptions hebdomadaires au chômage, une nouvelle un peu meilleure que prévu puisque les analystes tablaient sur une petite hausse.

«Néanmoins, le secteur de l'énergie est sous la pression d'une chute des cours du pétrole dans le sillage de la prolongation des quotas de production de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP)», ont souligné dans une note les experts de la maison de courtage Charles Schwab.

Le marché de l'or noir a perdu plus de deux dollars le baril après cette annonce, faite à l'occasion du sommet du cartel à Vienne, les investisseurs la jugeant sans surprise voire décevante face à certains espoirs de mesures encore plus ambitieuses pour rééquilibrer l'offre et la demande mondiales.