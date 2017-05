Chefferie conservatrice: deux favoris dont tout oppose

Le grand soir est finalement arrivé pour le Parti conservateur du Canada, qui couronnera son nouveau chef samedi en soirée à Toronto. Après une course marathon de plus d’un an, le Québécois Maxime Bernier est le meneur pour l’emporter, suivi du Saskachewanais Andrew Scheer, selon les sondages. À la clé au fil d’arrivée: le titre de chef de l’Opposition officielle du Canada.

Sur le plan des idées comme du style, tout oppose les deux hommes.

Le Beauceron adepte des capsules humoristiques, qui aime se faire appeler «Mad Max», veut brasser la cage avec des idées considérées «radicales» au sein même de son parti.

À l’inverse, Andrew Scheer, alias «M. Compromis», se pose en rassembleur en évitant de choquer.

Les militants feront donc le choix, en quelque sorte, entre rupture et continuité avec l’ère de Stephen Harper. La réponse dans quelques heures.

Maxime Bernier

- Le député de Beauce revient de loin après être tombé en disgrâce en 2008. Alors ministre des Affaires étrangères, il perd son prestigieux poste après avoir oublié des documents secrets chez son ancienne flamme Julie Couillard, une ex-mannequin proche du crime organisé.

- Lorsqu’il est chassé du conseil des ministres, Maxime Bernier traîne déjà la réputation d'un politicien gaffeur. En 2007, le pays entier se demande quelle mouche a piqué «Mad Max» lorsqu’il distribue des centaines de gâteaux Jos Louis aux soldats canadiens lors d’une visite en Afghanistan.

- Nationaliste québécois convaincu, M. Bernier a déjà été souverainiste à l’université et il a aussi travaillé pour l’ex-chef péquiste Bernard Landry dans les années 1990.

- S’il devient premier ministre, Maxime Bernier promet de sortir la tronçonneuse pour couper 30 milliards $ dans les dépenses de l’État afin d’offrir des baisses d’impôt aux entreprises et aux particuliers.

- Même s’il demeure populaire dans sa Beauce natale, l’homme de 54 ans s’est mis à dos une bonne partie de l’électorat rural en proposant d’abolir la gestion de l’offre pour le lait, les oeufs et la volaille.Andrew Scheer

- Père de 5 enfants, Andrew Scheer, 38 ans, se décrit comme un politicien pragmatique à l’image de Stephen Harper, mais «avec un sourire».

- M. Scheer se dit ouvertement contre l’avortement et le mariage gai, mais il considère comme réglé le débat sur ces questions.

- Il a chassé sur les terres de Maxime Bernier, en Beauce, dans l’espoir de récupérer le vote des agriculteurs attachés au système de gestion de l’offre, qui garantit un revenu stable aux agriculteurs.

- En 2011, il devient le plus jeune président de la Chambre des communes à 32 ans.

- À l’instar des 12 autres candidats sauf un, M. Scheer promet d’abolir la taxe sur le carbone du gouvernement Trudeau, en plus de déposer un budget équilibré dans une période de deux ans.

Bien que Maxime Bernier et Andrew Scheer soient les favoris des sondages, le résultat du scrutin de samedi demeure hautement imprévisible. Le système électoral très complexe choisi par le Parti conservateur du Canada pour élire son nouveau chef pourrait en effet réserver bien des surprises. La formule vise notamment à créer un équilibre géographique, en donnant un poids égal à chacune des 338 circonscriptions du pays. Ainsi, avec ses 78 comtés, le Québec compte pour beaucoup dans la balance, même si la province ne compte que 16 000 membres conservateurs, sur un total de 260 000. Sur le bulletin de vote, les militants doivent numéroter les candidats, de 1 à 10, par ordre de préférence.