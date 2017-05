Cinq expos à voir pendant la Journée des musées

Placée sous le sceau du 375e anniversaire de Montréal, la Journée des musées du 28 mai offre plusieurs activités thématiques inédites et permet d’explorer gratuitement les institutions montréalaises.

Voici cinq événements et expositions à ne pas manquer ce dimanche!

Rallye muséal 375e

Ce rallye vous permettra d’en apprendre plus sur des histoires méconnues de la ville de Montréal, grâce à un rallye de 43 objets insolites présentés dans autant de musées montréalais. En partageant vos coups de cœur, vous courrez même la chance de remporter plusieurs prix, comme un voyage à Paris ou un abonnement à BIXI. Difficile de dire non! Informations au museesmontreal.org.

Halte famille

La Promenade des Artistes grouillera d’activités toute la journée. Le Musée du Rock'n'roll y présentera une exposition mobile, et vous pourrez également contribuer à la murale collective MU, ou encore vous entretenir avec Paul de Chomedey, sieur de Maisonneuve et Jeanne Mance, les deux fondateurs de Montréal. En plus d’un photomaton et de maquillage, c’est de là que partiront des navettes de la STM afin de vous transporter d’un musée à l’autre à travers cinq circuits thématiques. Informations au museesmontreal.org.

Love is Love

Pour fêter en grand la tournée de l’exposition «La planète mode de Jean-Paul Gaultier», créée par le Musée des beaux-arts de Montréal, l’institution présente «Love is Love: le mariage pour tous selon Jean-Paul Gaultier». Réunissant 35 créations nuptiales, cette nouvelle expo est un hymne à la différence et à l’inclusion, et propose des costumes pour tous: couples hétéros, homosexuels, interraciaux et interculturels. Un superbe bouquet qu’il ne vous reste qu’à attraper!

Biodôme et Planétarium

Rendez-vous en famille à l’Espace pour la vie afin de profiter du Biodôme et du Planétarium, qui seront tous deux gratuits dimanche. Vous pourrez partir à la découverte de l’exobiologie avec l’exposition «Exo, sur les traces de la vie dans l’Univers», ou encore assister à l’alimentation des manchots!

Saint-Laurent en 7 temps

Le Musée des Maîtres et Artisans du Québec vous invite à découvrir sept histoires courtes inspirées de l’arrondissement de Saint-Laurent, et interprétées par des enfants du quartier à travers la réalité virtuelle. Plongez au cœur de l’histoire du quartier et de celle de la ville de Montréal, de la Grande Paix de Montréal aux années 2000!