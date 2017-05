La Sûreté du Québec demande l’aide de la population pour retrouver deux adolescentes portées disparues en Montérégie.

Dans un premier temps, Noémy Lefebvre, 16 ans, manque à l’appel depuis plus d’un mois. L’adolescente originaire de Sorel a été vue pour la dernière fois le 19 avril, à Saint-Hyacinthe, près de la rue Pratte.

Selon les autorités, elle pourrait se trouver dans différentes villes de la Montérégie, ou quelque part en Estrie.

Noémy Lefebvre mesure 1,57 mètre (5 pi 1 po) et pèse 57 kg (125 lb). Elle a les yeux bruns et les cheveux noirs longs et ondulés.

La dernière fois qu’elle a été vue, Noémy Lefebvre portait une veste grise avec un capuchon, un chandail rayé bleu et noir ainsi que des leggings noirs.

2e ado disparue

La police demande également l’aide du public pour retrouver Julie Gagnon, 17 ans, portée disparue depuis le 12 mai.

Elle aussi a été vue pour la dernière fois dans le secteur de la rue Pratte, à Saint-Hyacinthe.

L’adolescente mesure 1,63 mètre (5 pi 3 po) et pèse 68 kg (150 lb). Elle a les cheveux bruns et les yeux pers.

Toute information pouvant permettre de retrouver les deux adolescentes peut être transmise à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec, au 1 800 659-4264.