Direction du Parti conservateur: qui sera élu à Toronto

Les membres du Parti conservateur du Canada sont réunis à Toronto cette fin de semaine pour élire le successeur de Stephen Harper.

Les députés Maxime Bernier, Andrew Scheer et Erin O’Toole sont les grands favoris pour occuper le poste de chef.

Le député beauceron a amassé le plus d’argent pendant la course qui s’est déroulée sur une période d’un an.

La chef intérimaire Rona Ambroise, qui a annoncé son départ de la vie politique, sera honorée lors de l’ouverture du congrès.

Chacun des 13 candidats profitera de l’occasion pour y aller d’un dernier appel au vote. Près de 259 000 membres avaient le droit de vote, dont la majorité a voté par la poste.

Le passage de Kevin O’Leary

Décrite comme terne, la course de la direction du Parti conservateur du Canada a eu plus de visibilité lorsque le requin de la finance Kevin O’Leary a annoncé sa candidature. Il était un favori avant de se retirer et de se rallier à Maxime Bernier.

À la suite de la démission de Stephen Harper, plusieurs conservateurs croyaient que de gros noms allaient se présenter comme Peter Mackay, Jason Kenney. Les noms de l’ancien premier ministre du Nouveau-Brunswick Bernard Lord ainsi que celui de Jean Charest avaient circulé.

Depuis les derniers jours, plusieurs membres ont appelé à l’unité du parti à la conclusion du congrès. Certains craignent des dérapages.

Rappelons que le nouveau Parti conservateur du Canada est né en 2003 de la fusion entre l’Alliance canadienne (parti réformiste) et le Parti conservateur.