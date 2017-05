Du changement par la bande

Femmes, hommes, jeunes, vieux, personnes trans: les bédéistes québécois se diversifient, et une nouvelle génération troque le porte-voix pour le marqueur. Le Festival de la BD met cette année de l’avant des dessinateurs engagés et drôles, qui tentent de changer le monde un phylactère à la fois.

À quelques jours du lancement du Festival de la BD de Montréal, le bar Le Cheval Blanc est déjà tapissé de personnages en tous genres. Élancé et volubile, le dessinateur Siris y entre avec enthousiasme, lui qui fréquente le lieu depuis trois décennies et dessine depuis autant d’années.

Le vieux de la vieille du phylactère est entouré des jeunes dessinateurs Ariane Denommé et Yann Fily-Paré. Si une génération les sépare, leur volonté de décortiquer la société à coups de crayon s’exprime avec autant de vivacité.

Siris a longtemps couché sur papier la faune poquée qui évoluait sur sa rue Cartier: prostituées, pauvres, personnes trans marginalisées. Le tout, à l’aide de ses personnages La Poule et Baloney. Ariane Denommée s’est penchée sur le Plan Nord, alors que Yan Fily-Paré lancera bientôt sa première BD numérique, créée avec sa compagne Méralie Murray-Hall, sur la mixité sociale entre sans-abri et planchistes au parc de la Paix.

Drôle, mais pas jojo

Journaliste de formation, rédacteur de profession, Yann Fily-Paré a trouvé chaussure à son pied avec la BD. «Il y a un élément humoristique dans la BD qui permet de vulgariser des sujets difficiles ou complexes d’une manière plus universelle, croit-il. Je trouve ça génial de voir des gens parler de l’autisme, des personnes trans, des relations du couple et du sexe, parce que la BD désacralise ces thématiques-là.»

Parlez-en à Siris, dont une BD sur le vélo ne comprenant pas de paroles a même été reprise par un magazine tchèque. «Je pense que l’image a un impact intéressant. J’aime observer et critiquer en même temps et je pense que ça peut faire du bien aux gens. La BD permet de se ventiler le cerveau, après, t’as peut-être moins envie de casser des choses, a-t-il noté. Je n’aurais jamais cru que des lecteurs pleureraient en lisant mes BD sur les familles dysfonctionnelles.»

À travers la fiction, le dessin engagé et social donne un miroir à certaines personnes aux prises avec des réalités plus marginales, mais permet également aux bédéistes eux-mêmes de purger leur indignation face à la société. «Ma colère est paralysante, et créer des fictions me permet de penser à certains enjeux de manière plus intelligente. En plus, je trouve que le dessin permet de toucher le réel d’une façon moins intrusive que la photographie», a souligné Ariane Denommé.

L’internet: plateforme d’indignation

Alors que Siris devait distribuer des planches sous forme de tracts à travers des microcosmes d’initiés il y a 25 ans, de nouvelles maisons d’édition sont venues chambouler le monde de la BD québécoise au cours des dernières années. Au-delà de La Pastèque, ce sont toutefois les réseaux sociaux qui changent la donne pour les jeunes bédéistes.

«Ça favorise des structures un peu plus champ gauche. Les dessinateurs peuvent trouver un lectorat plus pointu que celui qu’ils auraient pu rejoindre il y a 30 ans. Ça fait des BDs moins consensuelles, encore plus virulentes parfois», remarque Ariane Denommé.

«Pour moi ça a été super simple : j’ai fait les dessins, je les ai mis en ligne. Je n’ai pas eu besoin de les faire approuver», a souligné Yann Fily-Paré, sous le regard attentif de Siris.

«Il y a de plus en plus d’auteures féminines, qui abordent des sujets dont nous les gars on n’aurait jamais osé parler. Moi, je les trouve bons ces trentenaires-là: ils sont engagés, crus, mais construisent des super histoires. J’ai vraiment hâte de vous lire», a lancé Siris, pour le plus grand plaisir de ses jeunes interlocuteurs.

Le Festival de la BD aura lieu du 26 au 28 mai au parc La Fontaine.