Héros de la convention démocrate, Khizr Khan va publier un livre

Le père d'un soldat américain musulman mort en Irak, Khizr Khan, va publier un livre pour enfants sur la Constitution américaine, sujet d'un discours contre Donald Trump à la Convention démocrate de 2016, qui l'a rendu célèbre.

D'origine pakistanaise, Mr Khan avait reproché à l'homme d'affaires de «salir la réputation des musulmans» et de «(manquer) de respect à d'autres minorités».

«Avez-vous au moins lu la Constitution des États-Unis?», avait-il lancé, brandissant un exemplaire du document fondateur.

«Cherchez le mot liberté et justice pour tous», avait-il demandé à celui qui n'était encore que le candidat républicain à la présidence.

Donald Trump avait répliqué, accusant notamment Khizr Khan d'avoir empêché sa femme, qui se tenait à ses côtés lors de son discours, de s'exprimer publiquement, illustration, selon lui, de la position des femmes dans la religion musulmane.

L'escalade verbale s'était poursuivie durant plusieurs jours, Khizr Khan accusant Donald Trump d'avoir «une âme noire» et d'être «totalement incapable d'empathie».

Le livre de Khizr Khan, «This is our Constitution» (c'est notre Constitution), s'attachera, selon l'éditeur Random House Children, à «présenter aux jeunes lecteurs l'histoire et le contenu de la Constitution» et du «Bill of Rights», la Déclaration des droits constituée des dix premiers amendements à la Constitution.

Le livre, destiné aux enfants de dix ans et plus, sera mis en vente le 14 novembre, en même temps que les mémoires de Khizr Khan, a annoncé Random House dans un communiqué, daté de jeudi, transmis à l'AFP.