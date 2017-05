Justin Trudeau rencontre Emmanuel Macron

Le premier ministre Justin Trudeau et le président français Emmanuel Macron ont discuté vendredi de la solide relation bilatérale qui lie le Canada et la France.

En marge du sommet du G7, à Taormine, en Italie, les deux dirigeants se sont rencontrés pour la première fois en tête à tête depuis l'élection du président Macron, le 7 mai.

L'amitié franco-canadienne a un nouveau visage. @JustinTrudeau, à nous de relever les défis de notre génération ! #G7Taormina pic.twitter.com/8EdQopviov — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 26 mai 2017

«Ils ont échangé sur la migration, la diversité et le pluralisme, sur la manière de contrer le terrorisme, d'affronter le changement climatique et sur la sécurité internationale», a fait savoir le bureau du premier ministre Trudeau.

En plus d’aborder les solides liens entre les populations et des valeurs communes, messieurs Macron et Trudeau «ont réaffirmé l'importance de promouvoir une croissance qui profite à tous et d'intensifier le commerce entre leurs pays, notamment dans le cadre de l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne, lorsqu'il aura été ratifié», lit-on également.

AFP

Pour sa part, le nouveau président français a indiqué sur sa page Twitter que «l'amitié franco-canadienne a un nouveau visage», mentionnant qu’il leur revenait, à Justin Trudeau et à lui, de «relever les défis de notre génération».