Las Vegas et New York visées par le groupe État islamique

Le groupe terroriste État islamique, qui revendique de nombreux attentats dans des villes occidentales, cite les villes de Las Vegas et de New York dans une de ses dernières vidéos.

La vidéo a été partagée mercredi dernier sur le site Telegraph, a rapporté le Review-Journal, une publication locale de Las Vegas. Dans la dernière scène de la séquence, un narrateur appelle les sympathisants à lancer des attaques sur des villes touristiques d’Amérique, comme Las Vegas et New York, ainsi qu’en Europe et en Russie. Des images de ces deux villes apparaissent aussi.

Les autorités ont estimé que ces menaces sont «crédibles».

«Ce serait irresponsable de ne pas considérer ces menaces comme "crédibles", spécialement quand elles sont proférées par un groupe comme l’État islamique, qui a déjà mené des attaques du genre», explique Christopher Darcy, le chef du Centre de contre-terrorisme du sud du Nevada.

Après l’attentat de Manchester, la police de Las Vegas a augmenté le nombre de patrouilles sur la Strip, la rue où se trouvent la majorité des casinos de la ville, ainsi que dans des événements locaux.

Les policiers appellent aussi le public à rapporter toute situation suspecte.

«Je préfère devoir répondre à 1000 signalements où il n’y a rien que de manquer celui qui va nous permettre d’empêcher une attaque ici dans notre vallée», souligne M. Darcy, en entrevue avec le Review-Journal.