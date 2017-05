L’avocat Richard Guay est acquitté

L'avocat Richard Guay a été déclaré non coupable, vendredi, des accusations de fraude et de vol qui pesaient contre lui. Le juriste de 53 ans était accusé en lien avec ses fonctions de président de l'ancienne Coopérative des consommateurs de Rimouski, fonctions qu'il a occupées de 2003 à 2011.

Richard Guay avait été arrêté et formellement accusé en mars 2015, en même temps qu'un autre dirigeant de la coopérative. Plus de deux années plus tard, Guay vient d'être complètement blanchi de ces accusations.

Pour expliquer son verdict d'acquittement, le juge Pierre Rousseau a soutenu qu'il a cru le témoignage de l'accusé, qu'il était crédible. Selon le juge, Guay ne s'est jamais contredit malgré un contre-interrogatoire très serré de la Couronne. Ses explications étaient raisonnables et sans ambiguïté.

Dans un bref commentaire, Richard Guay a reconnu qu'il était soulagé de pouvoir enfin tourner la page.

«Je veux remercier mes avocats qui m'ont toujours cru et qui ont fait un travail acharné. C'est un grand soulagement pour moi et ma famille. J'ai eu aussi le support de la communauté juridique et je suis très content que ce calvaire-là se termine aujourd'hui», a dit Richard Guay, quelques minutes après son acquittement.

Son avocat, Yves Desaulniers, a expliqué que son client est un individu qui s'est impliqué tout au cours de sa carrière d'avocat et qui a accepté de lourdes obligations comme bénévole. Il a soutenu qu’être l'objet d'accusations avec des éléments de preuve qui démontrent son innocence a été difficile pour lui.

La Couronne a toujours la possibilité de porter ce verdict en appel. Me Martine Savard entend cependant analyser le jugement avant de statuer en ce sens.

«On a soumis la preuve qu'on avait avec les documents qu'on avait et qui sont ressortis de l'enquête. On a soumis ça au tribunal et le juge a décidé d'acquitter monsieur Guay», a affirmé la procureure.

Richard Guay est avocat à Rimouski depuis 1988.