Le PQ promet un système structurant dans un premier mandat

Le Parti québécois se pose en champion du transport en commun et promet de doter Québec d’un système structurant s’il est porté au pouvoir en 2018.

«La CAQ, eux, plus il y a de voitures, plus ils aiment ça. C’est leur position, qu’ils la gardent. Le Parti libéral a démontré qu’il est incapable d’accompagner rapidement les projets de Québec. Il reste le Parti québécois qui dit : si vous êtes prêts avec un projet dans un an, nous allons tout faire pour le réaliser dans le mandat.»

Le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, a martelé ce message, vendredi, lors d’un colloque sur la mobilité organisé à l’Université Laval par sa formation politique.

C’est un anachronisme que Québec ne dispose toujours pas d’un système de transport en commun structurant, a fait valoir M. Lisée, qui parle d’un «rêve inassouvi» pour la capitale. Selon lui, même si l’opinion publique à Québec est parfois hostile aux gros projets de transport en commun, les citoyens seront convaincus une fois qu’un système sera réellement implanté. «Je ne connais pas une ville dans le monde qui pense que ce n’était pas une bonne idée d’installer un métro, un tramway ou un SRB. (...) On veut convaincre les gens que quand ils vont l’avoir, ils vont être tellement contents.»

La députée Agnès Maltais a souligné que les gens sont généralement favorables à un projet au moment de sa présentation. Mais l’appui s’effrite «parce que ça traîne et que le gouvernement n’appuie pas suffisamment la Ville.»

Train de banlieue

Jean-François Lisée s’est dit ouvert à l’option d’un train de banlieue, qui commence à circuler sur la place publique. À condition, cependant, qu’il n’incite pas les citoyens à s’installer toujours plus loin du centre. «On veut des options qui réduisent vraiment la congestion et qui ne créent pas d’étalement urbain. Ça peut passer par un train de banlieue qui ne provoque pas d’étalement et c’est possible de le penser comme ça.»

Le troisième lien, quant à lui, est secondaire, a répété Agnès Maltais. «Nous privilégions un système de transport en commun efficace. Les travaux sur le troisième lien sont à côté.»

Les élus devront s’entendre

En réponse au maire de Lévis, Gilles Lehouillier, qui a affirmé qu’il reviendra au ministère des Transports de trouver une solution pour connecter les deux rives, Jean-François Lisée a opposé une conception différente.

«Ça ne sera pas le ministre des Transports qui, un matin, va décider ce qui est bon pour Lévis et pour Québec. Nous, on veut que ça vienne de la base.»