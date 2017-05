Le SPVQ recherche un homme pour une affaire d'agression sexuelle

Un quinquagénaire est recherché par le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) relativement à une histoire d’agression sexuelle et de contacts sexuels qui serait survenue en avril dernier.

La police sollicite donc l’aide de la population afin d’identifier l’homme âgé de 50 ans qui aurait abordé sa présumée victime pour ensuite l’embrasser dans un abribus situé à l’intersection de l'avenue Cartier et du boulevard René-Lévesque Est, le 29 avril dernier vers 23 h.

Selon le SPVQ, la présumée victime serait ensuite montée à bord d’un autobus du Réseau de transport de la Capitale (RTC) du parcours 800, de même que le quinquagénaire, qui a pris place à ses côtés «pour lui flatter les jambes en direction des parties génitales», a précisé vendredi la porte-parole du SPVQ, Cyndi Paré.

COURTOISIE/SPVQ

«Elle (la présumée victime) est descendue en cours de trajet et le suspect serait descendu dans le secteur de Beauport», a ajouté Mme Paré par voie de communiqué.

Afin de permettre à la population d’identifier le suspect recherché pour agression sexuelle et contacts sexuels, des images vidéo ont été publiées sur le site internet du SPVQ, dans l’onglet vidéo.

L’homme, âgé de 50 ans, mesure environ 5 pieds 7 pouces, a les cheveux gris blanc et une calvitie partielle, s’exprime en français avec un fort accent «anglophone et anglais», puis arborait un manteau de printemps foncé et un jean bleu.

Toute personne détenant des informations concernant le quinquagénaire peut composer le 418 641-AGIR de façon confidentielle en mentionnant le numéro de référence du dossier qui est le QUE170429-108.