Les Beaucerons suivent la course de près

Le député de Beauce Maxime Bernier est vu comme l'un des favoris pour l'emporter dans la course à la direction du Parti conservateur du Canada samedi. Dans sa circonscription, si plusieurs envisagent cette possibilité, ce n'est pas le souhait de tous.

Il était possible de ressentir une certaine fébrilité au bureau de comté de Maxime Bernier à Saint-Georges vendredi.

«Demain, on se fait un petit rassemblement amical dans un restaurant avec nos bénévoles qui ne pouvaient se rendre à Toronto et on va attendre le résultat tous ensemble», affirme Anick Parent, adjointe de circonscription du bureau de comté de Maxime Bernier.

Dans les rues de Saint-Georges, plusieurs croient qu’ils verront leur député être élu chef. Ils soutiennent qu’il est très apprécié dans la région.

Les voix discordantes se font toutefois entendre en Beauce à la veille de la fin de la course. Notamment, Jacques Roy, propriétaire d’une ferme laitière de Saint-Isidore, est contre la position de Maxime Bernier en défaveur de la gestion de l’offre. Il a d’ailleurs créé une page Facebook pour encourager les gens à devenir membres du PCC et à voter contre le candidat local.

«C'est sûr que ça va faire une différence, mais jusqu'à quel point, je ne sais pas pas, dit-il. Peu importe le résultat, notre but c'est de continuer à défendre le système.»

Le choix du prochain chef des conservateurs sera suivi de près samedi en Beauce.