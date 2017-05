Meurtre d’un homme de 23 ans: les deux suspects ont comparu

Les deux individus arrêtés peu de temps après le meurtre commis tard mardi soir, au centre-ville de Montréal, ont comparu vendredi après-midi.

Luc Armand Motty, 26 ans, et Aimen Adnane, 23 ans, ont formellement été accusés de meurtre non prémédité et de vol qualifié au palais de justice de Montréal.

Selon le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Motty et Adnane auraient tenté de voler un homme de 23 ans à l’angle des rues Sainte-Catherine Ouest et Mackay.

Le vol aurait mal tourné et les suspects auraient alors poignardé la victime à mort.