Nouvelle perquisition au Chenil des Voltigeurs

Le Chenil des Voltigeurs, dans le Centre-du-Québec, a une fois de plus fait l'objet d'une perquisition du Ministère de l'Agriculture des Pêcheries et de l'Alimentation du Qubec (MAPAQ).

Assistés des agents de la Sûreté du Québec (SQ), les inspecteurs responsables de faire respecter les lois sur la santé animale ont procédé à la saisie d'environ 100 chats et chiens à Saint-Cyrille-de-Wendover.

Le propriétaire Naji Majdalani a déjà été condamné à au moins trois reprises depuis son ouverture en 2006 à des amendes pour des infractions en lien avec la sécurité et le bien-être des animaux.

Chaque fois, les amendes concernaient l'insuffisance des soins apportés aux bêtes, l'insalubrité des lieux et les installations déficientes et non sécuritaires qui exposaient les animaux à des dangers et risques de blessures.

L'intervention du MAPAQ été nécessaire à la suite d'une récente inspection. On nous dit avoir constaté la détresse des animaux et qu'il y avait urgence d'agir pour leur santé et sécurité.