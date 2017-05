Stingray fait l’acquisition de C Music Entertainment

Stingray Digital a annoncé vendredi l’acquisition de la chaîne londonienne C Music TV, qui diffuse des vidéoclips de musique classique et de bandes sonores de films.

La direction actuelle de C Music TV, chaîne lancée en 2007, demeurera en place, bien que Stingray entende devenir son propriétaire exploitant exclusif.

C Music TV, qui mise sur une programmation en continu sans publicités, est disponible sur le câble, par satellite et par protocole internet dans plus d’une centaine de pays.

Selon Stingray, C Music TV remplace «le format pleine longueur traditionnel par de courts vidéoclips, dont plusieurs sont exclusifs à la chaîne», a-t-on mentionné par communiqué.

«L’acquisition de C Music TV nous permet de poursuivre la croissance ambitieuse de notre portefeuille de chaînes télé de spécialité, qui répondent aux besoins de nos clients et stimulent l’imagination de leurs abonnés», a indiqué Eric Boyko, président, cofondateur et chef de la direction de Stingray.

«La croissance mondiale de la demande pour un contenu télévisuel payant de qualité, comme le contenu produit par l’équipe de C Music TV, assure notre rentabilité à long terme», a-t-il poursuivi.