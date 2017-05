Ubisoft dévoile «Far Cry 5»

Planté dans le majestueux décor montagneux du nord-ouest américain, le gourou armé jusqu'aux dents d'un culte mystérieux est prêt à tout pour sauver les pécheurs d'une fin imminente. Voici le terrain de jeu du dernier «Far Cry», dévoilé vendredi par le Français Ubisoft.

L'éditeur de jeux vidéos a présenté les contours de «Far Cry 5», dernier opus de la célèbre saga d'action, qui se déroulera cette fois dans le comté de Hope («Espoir») au Montana, après avoir fait voyager les «gamers» en Afrique, dans l'Himalaya ou encore sur un archipel du Pacifique.

La pochette du jeu nourrissait les fantasmes depuis des semaines: une version revisitée de «La Cène» de Léonard de Vinci, avec au centre une sorte de prêtre-hipster aux lunettes teintées, entouré de disciples surarmés qui ne semblent pas être là pour faire la charité. Sur la table, des armes lourdes, un drapeau américain et au premier plan, agenouillé, un homme agonisant sur le dos duquel a été taillé le mot «Sinner» (pécheur).

L'atmosphère politique ces dernières années, pendant que «Far Cry 5» était en cours de développement, avec le Brexit ou l'accession de Donald Trump à la présidence américaine a donné corps à cette idée dans la société que l'on n'est plus en sécurité, a expliqué à l'AFP Dan Hay, directeur d'Ubisoft, pendant une présentation.

«Ce n'est pas censé être un commentaire sur la politique en Amérique», reprend toutefois Dan Hay, qui a passé deux semaines dans le Montana avec son équipe.

«Le Montana est magnifique et rempli de gens intéressants, mais il y a aussi ce sentiment qu'il ne faut pas vous chercher des poux et ce sens de +on peut le faire nous-mêmes+. Il y a quelque chose de très +Far Cry+ là-dedans», explique-t-il.

Dans «Far Cry 5», Ubisoft a imaginé un culte fictif dirigé par Joseph, «un père qui croit que la fin des temps approche et qu'il a été choisi pour sauver les gens, qu'ils veuillent être sauvés ou non», dévoile M. Hay. Le gourou est notamment aidé par ses trois fils adultes.

C'est face à ce culte que le joueur se retrouvera, contraint de former une force de résistance, de prendre les armes et de former des alliances.

La date de sortie du jeu doit être annoncée officiellement le mois prochain, à Los Angeles.

Ubisoft a écoulé 42 millions d'exemplaires de «Far Cry» depuis 2004.