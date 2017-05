Un autre spectacle «d'envergure» de la Saint-Jean-Baptiste à Québec

Outre les festivités habituelles du 23 juin sur les plaines d'Abraham, Québec accueillera un «spectacle d'envergure» le lendemain au parc de la Francophonie (le Pigeonnier) à l'occasion de la Saint-Jean-Baptiste.

Il s'agit de célébrer la «fête nationale du Québec et de la Francophonie canadienne», a soutenu vendredi matin, à Québec, la ministre du Patrimoine canadien, Mélanie Joly. Le maire Régis Labeaume et le ministre Jean-Marc Fournier étaient également présents à l'annonce.

Le fédéral investira 2,4 millions $ pour six spectacles qui auront lieu de façon simultanée à Moncton/Dieppe, Québec, Ottawa, Toronto, Winnipeg et Whitehorse. Il s'agit essentiellement de marquer le 150e anniversaire du Canada et du fait francophone au pays.

Selon Mme Joly, c'est la première fois que le fédéral met de l'argent pour financer une fête de la Saint-Jean-Baptiste à Québec.

«J'invite tous les Canadiens à profiter de cette journée symbolique pour célébrer la langue et la culture d'expression française d'un océan à l'autre», a suggéré Mélanie Joly.

Les noms des têtes d'affiche des spectacles du 24 juin seront connus dans les semaines du 5 et du 12 juin. Pour Québec, l'annonce devrait normalement avoir lieu le 13 juin.