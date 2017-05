Un beau geste de la part de grévistes sur un chantier?

La vidéo circule abondamment sur les médias sociaux depuis quelques heures et montre un beau geste de la part des grévistes de la construction envers un travailleur de Granby.

On y aperçoit un travailleur de la construction qui explique à des grévistes venus manifester devant le chantier, qu’il a besoin de travailler.

Les images ont été filmées jeudi matin par Jacques Chalifour, de l’Alliance syndicale, sur un chantier de Granby géré par les Constructions Clément Robert inc.

«Ma femme est atteinte du cancer du sein, v’là un mois (inaudible) des métastases dans le dos. Aujourd’hui (jeudi) mes collègues et tout le monde, que je remercie... Je sais qu’on a une cause à supporter, mais on a une famille à supporter. Je veux travailler pour mon argent, vous êtes ben gentils.»

Après avoir expliqué sa situation, Serge, un homme du syndicat, fait une déclaration. «L’Alliance syndicale remet 325$ pour sa femme, sa famille et ses besoins.»

Les applaudissements jaillissent parmi les grévistes sur place. «Bon courage», «Bonne journée», entend-on également.

Si la séquence nous laisse croire que le travailleur a pu retourner travailler, il n’en est rien. Il a quitté le chantier peu après, avec ses collègues.

Joint au téléphone, le travailleur impliqué a expliqué qu’il aurait préféré continuer à travailler. «On en a de la job j’aurais préféré travailler. D’un autre côté je sentais vraiment que les gars étaient honnêtes et touchés par mon histoire. Je ne pense pas qu’ils auraient fait ça pour n’importe qui. C’est généreux de leur part mais j’aurais voulu travailler».

Selon son employeur, Clément Robert, contacté par TVANouvelles.ca, Shawn a besoin de travailler, et il le désirait ardemment.

«Le chantier a d’abord été vidé mercredi. Il est venu me voir pour me dire qu’il était prêt à travailler et qu’il ne voulait pas partir. Il a dit qu’il viendrait au travail jeudi matin malgré la grève. Pour le soutenir, ses collègues ont aussi choisi de se présenter au travail», a expliqué, M. Robert à TVAnouvelles.ca

«Ils passent pour des bons Samaritains, mais ils ont fermé le chantier pareil! Ils l’ont acheté. S’ils l’avaient laissé travailler, ça aurait été la plus belle des causes», ajoute M. Robert.

Après l’événement de jeudi matin, l’entrepreneur en construction qui a plusieurs chantiers en opération a décidé d’interrompre toutes ses activités.

«On reçoit des menaces, nos sous-traitants reçoivent des menaces, c’est terminé jusqu’à la fin de la grève», a conclu l’entrepreneur.

Le syndicat s’explique

Jacques Chalifour, qui a filmé l'événement, a expliqué à TVANouvelles.ca que des grévistes s’étaient présentés jeudi pour manifester devant le chantier.

«Déjà quand ils nous voient arriver, on n’a même pas besoin de parler et ils se sentent intimidés», explique M. Chalifour à TVANouvelles.ca en précisant qu’il veut informer et parler aux travailleurs dans le calme.

«On ne veut pas de têtes brûlées», assure le travailleur de la construction à la retraite.

Toutefois, la situation était particulière, jeudi matin, sur le chantier de Granby.

«On faisait du piquetage dans le calme. On faisait même des blagues avec les gars sur le toit. D’habitude quand on se présente, les gars n’insistent pas et quittent les lieux, mais dans ce cas, ils étaient persistants et on se demandait pourquoi».

C’est après des discussions avec les travailleurs que les grévistes ont compris les raisons pour lesquelles ils refusaient de quitter.

«Le gars n’avait pas beaucoup travaillé au printemps et là il a besoin de travailler le plus possible pour son assurance médicament, pour payer les médicaments de sa femme qui coutent extrêmement cher. Émus par son histoire, on a décidé de passer le chapeau».

L’histoire a touché les grévistes. Au final 325$ ont été remis au travailleur qui se «sentait mal à l’aise», selon M. Chalifour.

A-t-il décidé de quitter le chantier, car il était «mal à l’aise»?

«Non pas du tout. Notre beau geste l’a ému et surpris», conclut Jacques Chalifour.

Campagne de financement

Les proches du travailleur de la construction ont mis en ligne une campagne de financement afin d'offrir à la petite famille un voyage à Walt Disney, avant que la femme de Shawn, Tania, n’en ait plus la force.

Voici le lien pour aider la famille : https://www.onedollargift.com/ca-fr/Reve-Fais-de-ta-vie-un-reve-et-dun-reve-une-realite-20797