Un bébé de Cacouna brûlé au 2e degré par de la crème solaire?

Certaines crèmes solaires peuvent-elles être dangereuses pour la peau des bébés au point de la brûler? S’il faut en croire la publication Facebook d’une maman de Cacouna, oui.

Caroline Morneau, une infirmière auxiliaire, a littéralement lancé un cri du cœur sur sa page, jeudi.

Elle y raconte que son bébé de 9 mois, Loïc, a été brûlé au deuxième degré par de la crème solaire appliquée sur son visage.

L’enfant est sorti à l’extérieur avec sa garderie, lors d’une journée peu ensoleillée, selon la maman.

La crème solaire aurait été appliquée plusieurs fois sur le visage pour s’assurer qu’il n’attrape pas de coups de soleil. Impossible selon Caroline Morneau que l’enfant ait été brûlé par le soleil.

Le soir, Mme Morneau a constaté que le visage de son enfant était rouge vif. Le lendemain, des cloques d’eau sont apparues sur la peau. Elle s’est rendue chez son pédiatre. Celui-ci a indiqué que l’enfant avait subi une brulure chimique au 2e degré. La maman est convaincue que celle-ci a été causée par la crème.

«On a remarqué qu’il avait des réactions avec la crème solaire achetée pour la garderie. La semaine d’avant aussi il avait eu une réaction à cette lotion. À la maison, on lui a appliqué une autre marque et nous n’avons pas eu de problèmes», a-t-elle expliqué à TVAnouvelles.ca.

Loïc a certaines allergies, et est en attente pour passer des tests. Sa mère n’exclut pas qu’il ait pu faire une réaction allergique.

Elle croit aussi que certaines crèmes solaires sont de meilleures qualités. Elle invite les parents à être extrêmement prudents lorsqu’il est temps de choisir un produit pour protéger la peau de leur bébé du soleil.

«Je fais ce post non pas pour avoir de la pitié des gens, mais bien pour sensibiliser les parents à payer un peu plus cher les produits qu'on applique à nos enfants.»

«La peau du petit Loïc guérit tranquillement. La seule chose qu’on peut faire pour soigner c’est de mettre de l’aloès», termine-t-elle.

L’avis d’un dermatologue

Selon le Dr Ari Demirjian, certaines crèmes solaires chimiques peuvent créer des réactions irritantes ou allergiques.

Ce sont certains ingrédients contenus dans les crèmes solaires qui causeraient une réaction.

«L’ingrédient le plus souvent impliqué dans la réaction allergique est l’oxybenzone», précise le Dr Demirjian.

Le dermatologue suggère surtout aux parents de privilégier les crèmes solaires minérales à base d’oxyde de zinc et de dioxyde de titane.

Ces crèmes vont créer une barrière physique entre la peau et le soleil, et vont réfléchir les rayons UV. Elles sont idéales pour les bébés, les enfants, et les personnes à la peau fragile, ajoute le médecin spécialiste.

Le Dr Ari Demirjian recommande l’utilisation des crèmes solaires minérales jusqu’à l’âge de 12 ans au moins, mais également chez les adultes.