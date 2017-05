Un maquillage interminable pour Javier Bardem

Javier Bardem, la star de «No Country For Old Men» incarne le mort-vivant Capitaine Salazar dans la nouvelle suite de la série à succès de Disney «Pirates des Caraïbes: Les morts ne racontent pas d'histoires».

Pour le faire rentrer dans la peau du méchant, il fallait que l'acteur reste près de trois heures dans la chaise de maquillage. «Ça me prenait trois heures, chaque jour, se plaint la star lors de l’émission matinale Good Morning America. On passe par des états émotionnels très différents. Au début on est impatient, puis on perd les pédales ! À la fin de la journée, vous finissez par vous dire ‘sortez-moi de là !’»

Même si ses nerfs ont été mis à rude épreuve, Javier Bardem a passé un excellent tournage aux côtés de la star de la série, Johnny Depp, qui reprend son rôle de Jack Sparrow.

Cependant, l’acteur espagnol avoue qu’il lui est arrivé de ne pas réussir à donner ses répliques, comme lui avait prédit sa femme, Penelope Cruz, qui avait joué en 2011 dans «Pirates des Caraïbes : La Fontaine de Jouvence».

Quand on lui demande quels conseils son épouse lui a donné avant qu’il se lance dans l’aventure, il se remémore ses mots : «Tu vas bien t’amuser, et tu vas oublier tes répliques quand tu travailles avec Johnny, parce que tu vas voir comment il se transforme en Jack Sparrow sous tes yeux, et tu vas oublier que tu es au boulot !»

En outre, Javier Bardem était enthousiaste à l’idée de montrer à Léo et Luna, leurs fils et fille de respectivement 6 et 3 ans, le plateau de La Vengeance de Salazar.

«J’avais de la chance de pouvoir les amener sur le plateau, admet-il en souriant. Il y a une partie du film où mon personnage est en vie, et c’est cette partie-là que je voulais qu’ils voient, plutôt que celle où j’étais maquillé (en pirate-zombie). Celle-là était trop effrayante !»

«Pirates des Caraïbes: Les morts ne racontent pas d'histoires», qui célèbre le retour des stars de la première trilogie Orlando Bloom et Keira Knightley est sorti en salle le 26 mai.