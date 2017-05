Une cérémonie pour honorer les donneurs d'organes

Une cérémonie commémorative pour honorer la mémoire de donneurs d'organes s'est tenue vendredi midi à Sherbrooke.

Le mouvement mis en place par Léopold Gaudreau, dont la femme Andrée Duhamel est décédée en 2014 d'une hémorragie cérébrale, a touché de nombreux citoyens qui se sont présentés au parc Jacob-Nicol.

Passionnée par la biochimie et l'horticulture, Andrée Duhamel avait décidé d'entretenir un ginkgo biloba, un arbre unique et résistant dont elle a pris soin pendant près de 16 ans. Cet arbre a d'ailleurs été mis en terre pour symboliser la générosité des donneurs.

Même si la population est de plus en plus sensibilisée à l'importance du don d'organes, le nombre de personnes en attente d'une greffe ne cesse d'augmenter d'année en année.

«L'Association, en 1983, on parlait de 30 donneurs par année alors que maintenant on parle de 170 donneurs et il y a une augmentation, mais il y a aussi une augmentation des receveurs et de ceux qui sont en attente», comme le précise Richard Tremblay, porte-parole de l'Association canadienne des dons d'organes (ACDO).

Selon les données de 2016 recueillies par l'ACDO, 841 Québécois étaient en attente d'une greffe, alors que 170 personnes avaient fait don de leurs organes pour cette même période.