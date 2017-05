10 secrets sur «Twin Peaks»

Les adeptes de la mythique série créée par David Lynch et Mark Frost vont finalement retrouver, le 21 mai, les personnages qui les ont autrefois fascinés. On pense d’abord à l’agent du FBI Dale Cooper, amateur de tarte aux cerises et de café, mais aussi aux membres de la petite communauté de l’État de Washington, où se sont succédé, il y a 25 ans, des meurtres et des disparitions que le mot «étrange» arrive à peine à qualifier.

1. À bas les portables!

Selon le réalisateur, il faut écouter la série sur un téléviseur de qualité pour la savourer pleinement - non seulement pour observer les détails visuels de chaque plan, mais aussi pour se laisser envoûter par l’habillage sonore qu’il a créé. «Ce n’est pas important seulement pour moi: c’est important pour tout le monde! Le son et l’image qui défilent au même rythme, c’est ça, le cinéma. C’est un aspect important qu’il faut préserver.

Lorsque vous écoutez un film ou une série avec les petits écouteurs de votre ordinateur, vous pouvez voir un B-52 qui vole à basse altitude, mais il sonnera comme un moustique. C’est pathétique!»

2. Délire lychéen

Le créateur, qui réalisera chacun des 18 épisodes, a expliqué qu’il voyait ceux-ci comme les différents morceaux d’un casse-tête. «Un film en 18 parties, c’est ce que les spectateurs vont vivre comme expérience.» David Lynch reprendra par ailleurs le rôle de Gordon Cole, un agent du FBI un peu dur de la feuille!

3. Sans Bowie

Lorsque les premières discussions entourant le retour de «Twin Peaks» se sont amorcées, il était question que David Bowie reprenne le personnage de l’agent Phillip Jeffries, qu’il incarnait le temps d’une scène mémorable dans le film «Twin Peaks: Fire Walk With Me». Malheureusement, le décès de la rock star a scellé une fois pour toutes le destin de cet agent, dont la disparition demeurera un des grands mystères de la saga.

4. Un quart de siècle plus tard

Dans les derniers moments de la seconde saison de la série, le fantôme de Laura Palmer (Sheryl Lee) glissait à l’oreille de l’agent Cooper (Kyle MacLachlan) qu’ils se retrouveraient 25 ans plus tard. Une réplique prophétique, puisque la troisième saison sera diffusée 26 ans après la deuxième.

5. Jalousie dans les coulisses

Lors de la diffusion de la série originale, l’agent Cooper devait développer une relation plus intime avec le personnage d’Audrey Horne (Sherilyn Fenn), mais la petite amie de l’époque du comédien, Lara Flynn Boyle, était terriblement jalouse. Celle qui incarnait

Donna a d’ailleurs causé bien des émois sur le plateau en raison de ses crises, ce qui explique sans doute pourquoi elle n’était pas de la distribution du film «Twin Peaks: Fire Walk With Me» et ne sera pas non plus de la troisième saison.

6. Un dossier massif

Dans son livre «The Secret History of Twin Peaks», le cocréateur de la série, Mark Frost, révèle qu’à la suite de la disparition de l’agent Cooper, le FBI reçoit un colis dans lequel se trouve un épais dossier. Une agente du bureau s’affaire alors à prendre connaissance des documents contenus dans la mystérieuse boîte ainsi que des informations liées à la disparition de Cooper, au meurtre de Laura Palmer et à la ville de Twin Peaks.

«En cours de route, elle découvre les secrets des résidents, les rapports de Dale Cooper, les découpures de journaux, les rapports d’autopsie et d’autres informations protégées», indique Mark Frost.

7.La vie continue

«J’aime le monde de «Twin Peaks», et je me suis souvent demandé ce qui se passait là-bas, a mentionné David Lynch. Nous retrouverons la ville à la fois inchangée et différente. Lorsque vous retournez dans un endroit 25 ans plus tard, ça se passe toujours ainsi.»

8. Une distribution impressionnante

En plus de retrouver bon nombre de personnages rencontrés durant les deux premières saisons de la série, les admirateurs auront l’occasion de faire la connaissance d’une kyrielle de nouveaux venus. Parmi les interprètes de renom qui se sont prêtés au jeu, on compte Monica Bellucci, Naomi Watts, Laura Dern, Jennifer Jason Lee, Jim Belushi, Tim Roth, Michael Cera, Sky Ferreira, Ashley Judd, Robert Forster, le chanteur du groupe Pearl Jam Eddie Vedder ainsi que Richard Chamberlain.

9. R.I.P

Si la majeure partie des membres de la distribution originale sont de retour, certains personnages ont dû être laissés de côté en raison de la mort de leur interprète. C’est le cas de la dame à la bûche (Catherine E. Coulson) et de Pete Martel (Jack Nance). De son côté, le Canadien Michael Ontkean, l’interprète du shérif Harry S. Truman, a pris sa retraite du showbiz et a choisi de ne pas faire partie de cette réunion. Dommage.

10. Des retrouvailles attendues

Trente ans après le tournage de «Blue Velvet», David Lynch va retrouver celui qui a été, pendant quelques années, son acteur fétiche. «Je n’avais pas travaillé avec David depuis de nombreuses années, a admis Kyle MacLachlan. Je suis heureux de retrouver cette collaboration. Jouer dans la série originale de «Twin Peaks» a toujours été un honneur pour moi. Chaque jour, j’allais travailler le coeur rempli de gratitude.»