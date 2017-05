Alexandre Despatie en harmonie avec ses choix

Passionné par son métier d’animateur, l’ex-athlète Alexandre Despatie nous parle de ses allergies saisonnières et se confie sur ses nouveaux projets.

C’est lors d’un (rare) bel après-midi de printemps que nous avons rencontré Alexandre Despatie dans le cadre d’une journée visant à faire la promotion du vaporisateur Flonase, qui soulage les symptômes liés aux allergies saisonnières. Visiblement heureux et en pleine forme, le jeune porte-parole de 31 ans est arrivé sur les lieux de l’entrevue à bord d’une voiture entièrement recouverte de fleurs, soulignant ainsi la saison des allergies qui suit son cours.

«J’ai découvert Flonase il y a très peu de temps et j’en suis très heureux. Je vis depuis toujours avec des problèmes d’allergies saisonnières et, lorsque je faisais de la compétition, j’avais beaucoup de misère à me reposer à cause de ça. J’étais congestionné et, quand je me retrouvais dans la piscine, je développais souvent des sinusites. Je n’étais pas aussi productif que je le voulais. Je suis très heureux d’avoir enfin trouvé un produit qui fonctionne et qui ne nécessite pas de prescription. C’est afin de le faire connaître au plus grand nombre de gens possible que j’ai accepté de m’associer à cette campagne de promotion.»

Une nouvelle vie

Par ailleurs, après avoir passé 22 ans de sa vie à plonger, l’ex-athlète olympique trace un bilan plus que positif de ses quatre dernières années loin des tremplins.

«J’ai passé, jusqu’à présent, quatre belles années de retraite. Lorsque j’ai décidé de me retirer en 2013, je considérais avoir accompli ce que j’avais à accomplir. Plus jeune, je pensais que j’allais plonger toute ma vie. Toutefois, après avoir été opéré au genou en novembre 2012, il était de plus en plus difficile pour moi de revenir à la compétition. Un bon matin, je me suis levé et j’ai compris que c’était fini. Encore aujourd’hui, j’ai le corps abîmé et j’ai souvent des maux de dos. Je garde aussi sur le front une cicatrice due à mon accident à la tête survenu en juin 2012, qui m’a valu une petite commotion cérébrale.Malgré tout, j’ai retrouvé le goût de bouger, et rien ne m’empêche de faire du ski, duvélo et du tennis.»

Tracer son chemin

Alexandre Despatie se dit comblé par sa carrière dans le milieu des médias. Rappelons notamment qu’il a coanimé, de 2013 à 2015, l’émission anglophone «Breakfast Television», sur les ondes de City TV, et participé, l’an dernier, à l’animation des Jeux olympiques de Rio, à ICI Radio-Canada Télé. «J’espère bien avoir la chance de continuer à animer dans le cadre des Jeux olympiques à venir. L’été dernier, je suis demeuré 25 jours à Rio. Même si je devais travailler près de 14 heures par jour, j’ai beaucoup aimé vivre l’expérience du côté de la télévision. Animer est ce que j’aime le plus faire. J’aime parler avec les gens de différents sujets et pas seulement de sport.»

De nouveaux défis

L’animateur ne chômera pas dans les prochains mois. «J’ai eu l’occasion, durant le temps des fêtes, de coanimer avec Pierre Pagé et Isabelle Ménard, à CKOI, et on m’a confirmé que je serai de retour tout l’été à la même station. Il est cependant encore trop tôt pour dire exactement dans quelle case horaire et avec quels collaborateurs», précise-t-il.

Nous pouvons toutefois confirmer qu’Alexandre Despatie fera partie des huit nouveaux chroniqueurs à «Sucré salé» en compagnie notamment de Rosalie Bonenfant, Marie-Ève Janvier et Brigitte Lafleur. En ce qui concerne ses amours, l’animateur nous annonce être à présent célibataire. «Je suis seul, et c’est correct pour moi. J’ai décidé de prendre le temps de forger les bases de ma vie professionnelle et je vis en harmonie avec ce choix.»