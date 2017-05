Les images bouleversantes du petit garçon brûlé après l’application d’une crème solaire ont causé beaucoup d’émoi chez les parents qui les ont vues. Avant d’utiliser un tel produit sur l’ensemble du corps, certaines mesures s’imposent, d’autant plus qu’il ne s’agit pas d’un cas unique.

«Dans une crème, quelle qu’elle soit, amusez-vous à regarder l’étiquette et la collection d’ingrédients qui est là. C’est pas un écran solaire, de l’huile et de l’eau, c’est pas vrai, ça. C’est 12 millions d’ingrédients, avec un paquet d’additifs», alerte le pharmacien Jean-Yves Dionne, en entrevue à LCN.

Il émet l’hypothèse que Loïc, cet enfant de Cacouna brûlé au visage au deuxième degré après l’utilisation d’une crème protectrice, est sensible à l’un des innombrables ingrédients qu’on y trouve.

Si certaines marques s’avèrent problématiques en raison notamment de rappels, il faut rester vigilant avec l’ensemble de ces produits.

Test d’une heure

«Avant de mettre n’importe quoi sur la peau d’un enfant, faites attention!» avertit M. Dionne. Si votre enfant a le teint clair ou la peau sensible, il faut s’assurer de faire un test.

«Un petit peu sur la main et on verra, une heure plus tard. Si ça rougit, on change de marque», explique-t-il. «Une crème ne doit pas causer d’effets, point! Si ça rougit, c’est pas correct.»

À cet effet, il indique que Santé Canada ne teste pas les cosmétiques. «Santé Canada vérifie des dossiers, mais c’est à la compagnie de faire le travail», selon le pharmacien.

Il est toujours bon de ne rien prendre pour acquis, même si ce qui est écrit sur un produit laisse entendre qu’il est inoffensif. «C’est indiqué que c’est hypoallergène pour la majorité des gens, mais il y a toujours des exceptions», prévient Jean-Yves Dionne.