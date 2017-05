Des images de l’accident de calèche survenu dans le Vieux-Québec font le tour du web

Des images de l’accident impliquant une calèche dans le Vieux-Québec la fin de semaine dernière provoquent la colère des internautes partout dans le monde.

Le site LADBible.com a repris des images de l’incident pour en faire un montage. En 10 heures, la vidéo a été vue par plus de 2,4 millions de personnes, a suscité plus de 22 000 réactions et a été partagée plus de 2000 fois.

Plusieurs personnes ont réagi de façon virulente en voyant ces images. «On aurait dû arrêter cette pratique il y a des années, écrit un internaute. Les gens devraient plutôt prendre une marche ou encore un taxi. Ces animaux en ont assez de promener ces gens paresseux. Laissez les chevaux tranquilles!»

Le compte Facebook du site web LADBibble est suivi par près de 25 millions d’usagers.

Rappelons que l’accident n’avait fait aucun blessé grave et que le cheval impliqué a pu être soigné dans les heures suivant l’incident.